Zion Williamson part en début de NBA, marque 17 points de suite

Zion Williamson a fait ses débuts en saison régulière NBA mercredi soir alors que les Pélicans affrontaient les Spurs à la Nouvelle-Orléans.

Au début, il a pris un départ lent, Mark Jackson d’ESPN a remis en question ses problèmes de poids, et ses courtes périodes de temps de jeu ne lui ont jamais vraiment permis d’entrer dans n’importe quel type de rythme.

Et puis, wow, le quatrième trimestre s’est produit et on nous a tous rappelé que oui, Zion va être un grand joueur de la NBA.

Zion a marqué 17 points consécutifs au quatrième trimestre de toutes les manières. Il a frappé quatre 3 points (pour ceux qui remettaient en question sa gamme), il avait un lay-up alley-oop doux et avait le Smoothie King Center absolument à la Nouvelle-Orléans.

Il est ensuite sorti avec cinq minutes à jouer et les Pélicans ont perdu le match, mais c’était une victoire pour leur avenir.

Zion a terminé avec 22 points et 7 rebonds en 18 minutes.

Voici quelques faits saillants de sa série de scores:

Il a déjà plus de 3 points en carrière qu’un autre choix de première ronde:

Les fans ont scandé MVP! MVP! chez Zion:

Et ses parents ont adoré:

C’était amusant.

