Zion Williamson sur ce que c’était que de découvrir que Drake portait son maillot

Avant que Zion Williamson n’éclate en tant que star du basket-ball chez Duke, il prenait d’assaut Twitter Twitter avec des faits saillants viraux de ses dunks lors de matchs de lycée avec Spartanburg Day School (S.C.).

Mais la recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans donne à Drake une aide pour mettre le nom «Zion Williamson» au premier plan du monde du basket-ball.

En janvier 2017 – près d’un an jour pour jour avant que Williamson n’annonce son engagement envers Duke – Drake a publié une photo sur son compte Instagram de lui portant un maillot n ° 12 de Spartanburg Day School. C’était le maillot de Zion, et le rappeur a tagué Zion sur la photo.

Dans un chat en direct avec Ernie Johnson de TNT, Zion a décrit ce moment. Il se souvenait de s’être réveillé à toutes les notifications de cette publication Instagram et pensait initialement que quelque chose de mauvais s’était passé.

Sion a dit:

«Je pense qu’il l’a posté tard le soir. Je me suis réveillé ce matin, je me suis réveillé avec des notifications folles sur mon téléphone. Pendant une seconde, je me suis dit: «Quelque chose est arrivé? Quelque chose ne va pas? »Mais non, je suis allé sur Instagram, mes SMS, tout le monde disait:« Allez voir ce que Drake a posté. Allez voir ce que Drake a posté. “Je l’ai trouvé, et je me disais:” Mec, c’est fou. “Parce que, que les gens le sachent ou non, Drake a posté cette photo de moi, ou portant mon maillot, avant la plupart des le monde me connaissait. “