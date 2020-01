Zlatan Ibrahimovic marque ses deuxièmes débuts à l’AC Milan avec un but dans une victoire amicale de 9-0 contre Rhodense

Zlatan Ibrahimovic a marqué le début du deuxième épisode de l’AC Milan avec un but et une passe décisive lors d’une victoire amicale de 9-0 contre le club italien de sixième niveau Rhodense.

Le Suédois de 38 ans a signé jusqu’à la fin de la saison avec l’option d’une année supplémentaire sur un transfert gratuit après avoir quitté LA Galaxy à la fin de la campagne MLS.

Dans une tentative de développer sa forme physique, Ibrahimovic a joué le match sur le terrain d’entraînement de Milan, fournissant une assistance à Hakan Calhanoglu et montrant son flair de marque, avant de taper pour faire 3-0.

L’ancien attaquant de Manchester United et de l’Inter Milan était lié à un certain nombre de clubs, dont un retour en Premier League pour faire équipe avec Carlo Ancelotti à Everton.

Et il a révélé qu’il avait plus d’offres pour rejoindre un certain nombre de grandes équipes européennes qu’il n’en avait une décennie plus tôt et a promis d’être encore plus «méchant» que jamais.

«À 38 ans, j’avais plus de demandes qu’à 28 ans», a expliqué Ibrahimovic.

Ibrahimovic a déjà rouvert son compte pour Milan

«Je cherchais l’adrénaline en moi, pour m’assurer de tirer le meilleur de moi-même.

«Beaucoup m’ont dit qu’il serait impossible de revenir [from the injury],” il a dit. «J’ai travaillé dur et au point que je peux encore jouer maintenant.

“[It’s] impossible de jouer comme il y a 10 ans, mais je sais ce que je dois faire: au lieu de courir, je tire à 40 mètres!

«Je suis plus méchant qu’avant. Ils savent à quoi je ressemble, comment je m’entraîne et joue chaque match.

“Tu dois travailler dur. Vous devez savoir comment souffrir, sinon vous n’atteignez pas votre potentiel maximum. Tout le monde n’aime pas souffrir, mais moi… et j’attends beaucoup de mes coéquipiers. »

