Squeezie sort son premier album ! Le youtubeur change de registre et se lance dans la pop !

Aujourd’hui c’est vendredi, et vendredi c’est Squeezie ! Et oui qui aurait pu le pense, le youtubeur, fan de jeu vidéo sort aujourd’hui, vendredi 25 septembre son tout premier album.

Oxyz, le nouveau projet musical du Youtubeur Squeezie

Cette semaine est particulière, peut être va-t-on assister à la naissance d’une nouvelle étoile de la chanson française. Ou pas.

Et oui, que l’on aime son humour et que l’on ait envie de lui mettre des claques à chaque nouvelle vidéo YouTube, le jeune Squeezie a décidé de se lancer dans un nouveau projet, et non des moindres : son premier projet musical officiel.

Au début des années 2020, le Youtubeur au plus de 15 millions d’abonnés avait signé chez le label AllPoints avant de se lancer un challenge musical de grande ampleur en parallèle de sa chaîne YouTube. Chaine Youtube sur laquelle il continue de publier régulièrement du contenu.

Le vendredi 3 juillet, il dévoilait alors aux yeux et aux oreilles de son public le clip Guépard, un titre et une vidéo en featuring avec Némir, le rappeur et chanteur français connus pour ces titres “Ça sert” et “Sur ma vie”.

À l’occasion de la sortie de ce premier titre, l’humoriste de YouTube en avait largement profité pour faire l’annonce et la promotion de son futur album qui était alors prévu pour le 1er septembre 2020. En plus de la date de sortie, il avait également décidé de dévoiler la liste des titres et la pochette de son futur album.

De quoi mettre l’eau à la bouche des fans de sa chaine Youtubes qui attendaient alors l’événement avec une grande impatience.

Mais d’où lui est-elle venue l’idée d’un album de chanson ?

On découvre donc une tracklist composée de 14 titres, dont deux réalisés en collaboration avec deux artistes français plus que d’actualité : Némir et Gambi.

Le jeune homme de 24 ans se confie alors sur le fait que ce projet musical est quelque chose d’assez récent.

Lors d’une interview, il se rappelle que la première vidéo qui a réellement explosé sur sa chaîne YouTube était à l’époque une parodie musicale du hit de Max Boulbil “J’aime les moches”. Mais c’est surtout « le concours de faux hit de l’été » qui a commencé à lui donner envie de se diriger dans cette nouvelle direction, plus que surprenante !

Il se confie alors sur son appréhension quant à la manière dont ce nouveau projet pouvait être reçu par sa communauté. Car pour le grand public, une carrière de chanteur peut être perçue comme difficilement compatible avec la publication régulière de vidéos sur YouTube.

Si vous vous posiez la question, rassurez-vous, Squeezie va belle et bien continuer à poster des vidéos régulières et profitera même de sa tournée musicale pour proposer à ses fans un nouveau type de contenu vidéo.

C’était d’ailleurs pour Squeezie une condition de départ sur laquelle il s’est montré intransigeant : une carrière musicale oui, mais au pas au détriment de sa chaîne YouTube !

Question Piège : Squeezie sait-il chanter ?

Il avoue qu’il a dû suivre des cours de chant pour être à la hauteur du challenge et que lors des premières écoutes des titres, le directeur de label lui a clairement fait comprendre que ça voix n’allait pas du tout !

Il se confie également sur le fait qu’au début, il a eu envie de produire des titres de reggaeton : “Réaliser un son reggaeton c’est drôle, mais en faire un album entier, ce n’était pas une bonne idée”. Il a finalement décidé de se tourner vers un style plus pop urbain, un style qui lui colle davantage à la peau et qui sera certainement mieux accueilli par un plus large public.

Avis aux fans de Squeezie, vous pouvez maintenant aller jeter une oreille à son album afin de vous faire votre propre idée !