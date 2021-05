Star Academy : grosse révélation, un candidat aurait pu repartir en plein direct avec une chanteuse venue dans l’émission

À l’occasion de la date anniversaire de la Star Academy, on ne compte plus le nombre de fois où les anciens candidats de l’émission ont pu être interrogés pour faire de très grosses révélations. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer un jour que nous allions pouvoir entendre parler d’un ancien candidat qui aurait pu partir vivre une vie complètement folle avec une grande star de la chanson américaine.

En effet, on se souvient tous de ces moments mythiques de la Star Academy où de très jeunes candidats ont pu avoir la chance de côtoyer de très grandes personnalités françaises ou même internationales. Récemment, on a pu apprendre par exemple qu’une grande star américaine avait même failli être virée du plateau par la production. La productrice de l’émission, Alexia Laroche Joubert, a en effet fait de grosses révélations sur l’artiste Puff Daddy qui était selon elle insupportable à l’époque. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car en effet il se trouve que l’on a ensuite pu entendre quelle n’aurait pas demandé à Pascal Nègre de faire tout le nécessaire.

Heureusement, bien plus de peur que de mal, il se trouve que la scène s’est bien déroulée par la suite et on a pu donc voir les artistes collaborer ensemble pour une émission de la Star Academy assez exceptionnelle. On se souvient également d’une grande révélation que l’on a pu entendre ces derniers jours en ce qui concerne le chanteur mythique Johnny Hallyday. Alors que ce dernier était invité sur le plateau de la Star Academy pour pouvoir interpréter une chanson, il ne s’est clairement pas privé pour pouvoir arriver sur scène en fumant, avant de raser complètement sa cigarette au sol. Une image choquante, sachant qu’il est tout simplement interdit de fumer sur les plateaux de télévision.

Georges-Alain Jones : une interprétation avec la chanteuse Mariah Carey qui aurait pu mal tourner

Récemment, lors d’une dernière interview d’Armande Altaï que l’on a pu apprendre une révélation assez étonnante en ce qui concerne le chanteur Georges-Alain Jones. En effet, alors que ce dernier avait prévu dans la saison de la Star Academy de faire une chanson avec la grande chanteuse américaine Mariah Carey, un épisode survenu pendant l’émission aurait pu tout changer.

Armande Altaï a fait une révélation très étonnante dans le magazine Sud Info. On a en effet pu apprendre contre toute attente que la chanteuse américaine avait décidé de prendre le candidat Georges-Alain Jones sous son aile en voulant le kidnapper ! Devenue alors complètement folle de lui, Mariah Carey est vraiment tombée sous le charme, c’est le moins que l’on puisse dire. Après le prime-time, rien ne s’est passé comme prévu…

Mariah Carey essaie de kidnapper Georges-Alain Jones dans son avion

C’est après l’émission que l’on a pu apprendre que Georges-Alain Jones s’est fait embarquer par Mariah Carey qui a voulu le prendre sous son aile pour repartir loin de la France. Mais au dernier moment, les gardes du corps sont intervenus pour sortir le candidat de la voiture.

Une anecdote assez amusante aujourd’hui mais qui aurait clairement pu inquiéter la production à l’époque si le candidat avait bel et bien décidé de partir loin de la France : il aurait peut-être pu faire une très grande carrière aux États-Unis !