« Star Academy » : le clip de l’album hommage à Grégory Lemarchal a été mis en ligne ! Découvrez le !

Dans l’extrait de la vidéo, on voyait les retrouvailles des anciens candidats de la « Star Academy ». A noter qu’il s’agit d’une reprise d’un des titres de Grégory Lemarchal. Celui-ci a été interprété par les anciens participants de la quatrième édition du jeu télévisé dont Grégory Lemarchal faisait partie. Ce dernier avait remporté le concours à l’époque. Malheureusement, il est décédé en 2007, en étant âgé de seulement 23 ans. En effet, il était atteint de la mucoviscidose et ce sont les complications y afférentes qui ont provoqué son décès.

Un extrait de clip marqué par beaucoup de nostalgie

Cela fait seize ans aujourd’hui qu’ils ont participé à l’émission. Le morceau du clip fait partie de l’album hommage à Grégory Lemarchal « Restons amis ». Treize des anciens candidats ont ainsi participé dans ce nouvel album. Il s’agit entre autres de Mathieu, Lucie, Karima, Sofiane, Hoda, Francesca, John, Gauthier, Enrique, Tina, Sandy, Radia et Morgan.

L’album a été produit par l’un des demi-finalistes de l’émission, Mathieu Johann. C’était d’ailleurs de sa personne qu’est venue l’idée de réaliser un disque hommage à Grégor Lemarchal.

Dans ce cadre, il a confié : « Il faut que l’on continue à se battre contre cette maladie. On avait envie de se retrouver, de chanter et on s’est dit « OK, on le fait pour Greg ». On sait notre chance d’avoir pu le connaître et partager un bout de notre vie avec lui ». Concernant le concours de l’époque, il avait ajouté : « Cela a été une aventure extraordinaire. On est complètement nostalgiques de cette époque ».

A l’occasion de l’enregistrement du disque, ils étaient très contents et aussi très émus de se retrouver à nouveau. Il est à noter qu’ils ont pris trois jours pour l’enregistrement et une journée pour tourner la vidéo. Il y avait beaucoup de joie et de rire durant le tournage de cette dernière. Cependant, il y a avait eu aussi des larmes lorsqu’ils se sont remémorés leur ancien compagnon.

A noter que « Restons amis » est aussi le nom du collectif d’anciens participants de la « Star Academy ». Dans le nouvel album, ils vont interpréter des reprises d’artistes comme Jean Jacques Goldman ou encore Véronique Sanson. « La Marelle » de Lucie Bernadoni, finaliste à l’époque, y figurera également.

L’album sera mis en vente le 2 octobre prochain. Néanmoins, « Restons amis » sera disponible en streaming dès le 4 septembre. Les bénéfices des ventes seront affectés à l’Association Grégory Lemarchal. Cette dernière est une association de lutte contre la mucoviscidose.

Et aussi un téléfilm pour lui rendre hommage

Il faut dire que le décès de Grégory Lemarchal avait touché beaucoup de monde, même jusqu’à maintenant. La sortie de l’album hommage va coïncider avec celle d’un film à l’hommage au jeune chanteur. C’est ainsi que TF1 va prochainement diffuser un téléfilm relatant l’histoire de Grégory Lemarchal le 7 septembre prochain. Celui-ci est intitulé « Pourquoi je vis ». Ce sera ainsi une soirée spéciale dédiée au chanteur.

Mickael Lumière sera celui qui jouera le rôle de Grégory Lemarchal dans « Pourquoi je vis ». Dans ce cadre, un extrait avait déjà été diffusé dans lequel on voyait le chanteur interprété le morceau de Daniel Balavoine : « SOS d un terrien en détresse ». C’était par le biais de ce dernier que le jeune chanteur avait à l’époque su conquérir et enthousiasmer le public.