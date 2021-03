Star Academy : un ancien candidat dévoile les coulisses de l’émission, grosses révélations !

Dans le magazine Public, vous pouvez découvrir que les coulisses de l’émission de Star Academy ont apparemment été dévoilées. En effet, plusieurs informations sont partagées et les déclarations de cet ancien candidat devraient clairement faire du bruit. Au cours de la première saison, vous avez pu faire la connaissance de Jérémy Amelin présent sur France TV le 28 février dernier. Il est important de noter que nous étions au tout début de ce programme notamment remporté par Jenifer qui a eu l’occasion de connaître une grande carrière.

Quels sont les propos de cet ancien candidat ?

Il est important de préciser que les conditions dans lesquelles les candidats ont pu évoluer lors de la première saison n’ont pas forcément été au rendez-vous par la suite. Il n’hésite pas à insister sur ce concept, car il faut savoir que le monde de la télé-réalité a clairement évolué au fil des années, et même des décennies. Si Star Academy ou encore Secret Story ont été deux programmes mis de côté par la production, ils ont tout de même marqué des générations.

Star Academy : L'ex candidat Jérémy Amelin balance sur les pratiques de la production https://t.co/vY6IiPak5s pic.twitter.com/IwSFRmbZzN — Télé 7 Jours (@Tele7) March 1, 2021

Jérémy Amelin révèle que la production pouvait créer des situations pour que les candidats soient stressés, malheureux, et pour favoriser des disputes .

. L’ancien candidat révèle qu’il y avait aussi une privation de sommeil, cela pouvait donc engendrer des tensions.

Il pouvait alors être réveillé au cours de la nuit notamment pour des interviews surtout lorsqu’il manquait des images pour les quotidiennes.

Dans la salle CSA, il était alors demandé selon ses déclarations de dire ça ou ça.

Il faut noter que cette salle était importante puisqu’elle permettait aux candidats de ne pas être filmés pendant près de deux heures par jour. Jérémy Amelin a également eu l’occasion de refuser quelque chose, car, pour lui, cela était trop intime. Par contre, la réponse négative n’était pas forcément très bien acceptée comme il le déclare.

En effet, lorsque les candidats refusaient par exemple, la production pouvait allumer toutes les lumières dans les chambres pour que les autres ne puissent pas trouver le sommeil. Difficile de ce fait d’évoluer dans de telles conditions et il est aussi complexe de savoir si cela se produisait régulièrement et si toutes les saisons ont été concernées ou seulement celle de ce candidat.

Des soins médicaux assez spécifiques pour les candidats

Si vous n’avez pas vécu dans un château dans des conditions similaires pendant de nombreux mois, il est sans doute difficile de comprendre la difficulté de cette colocation. Toutefois, nous apprenons toujours dans les colonnes de ce magazine que les soins médicaux étaient accompagnés des masques à oxygène. Cela permettait alors de tenir pendant plusieurs mois. Toutefois, un autre problème semble agacer les candidats et cela ne semble pas avoir évolué aujourd’hui.

En effet, les programmes sont montés d’une certaine façon pour que les téléspectateurs puissent adhérer ou non afin de supporter un candidat. Le but de l’émission est tout de même d’appeler pour que l’un d’entre eux soit sauvé, cela génère alors de l’argent. Toutefois, le trucage au niveau du montage a souvent été mis en avant par de nombreux anciens candidats et les situations seraient toujours créées dans les programmes que vous pouvez découvrir actuellement sur les différentes chaînes.

Dans Pékin Express, l’un des candidats a également fait part de son mécontentement par rapport au montage des images et au portrait qui est alors évoqué. Le but premier consiste à créer des profils pour que les personnes qui suivent puissent apprécier ou non. Cela est aussi évoqué dans Koh Lanta, mais les démentis sont tout aussi nombreux.