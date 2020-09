Star Trek saison 3 : des personnages transgenres et non binaires, du presque jamais vu au cinéma !

Le transgenre en la personne de Ian Alexander et le non binaire joué par Blu Del Barrio.

Les personnages joueront sans dissimuler leur identité

Pour la première fois depuis son apparition il y a plus de 50 ans déjà, la saison 3 de Star Trek présentera des nouveautés. Diffusée prochainement sur CSB All Access, la franchise a validé au casting deux comédiens exceptionnels. Exceptionnels, car ils auront le privilège de représenter la communauté LGBT+. De même, ils joueront leur propre identité : les premiers acteurs transgenre et non binaire (non identifier par un genre).

Le scénario : Adira se trouvant une nouvelle demeure sur l’USS Discovery se liera inopinément avec le lieutenant Commander Paul Statmets et le Dr Hugh Culber (Anthony Rapp et Wilson Cruz). Le rôle d’Adira a donc été décroché par Blu Del Barrio, un acteur non binaire. Les amateurs de films de science-fiction pourront le voir se glisser dans le rôle d’un personnage intelligent, assurant et confiant. Par ailleurs, avant le casting il a également été acteur dans des courts-métrages et des pièces de théâtre. Seulement, dans Star Trek discovery, il aura la chance de pratiquer ouvertement les disciplines qu’il a apprises au sein de London Academy of Music and Dramatic Art.

D’un autre côté, le second personnage, transgenre, sera incarné par Ian Alexander. Connu sous le nom de Grey, celui-ci adoptera un caractère sensible, chaleureux et voulant à tout prix réaliser son rêve de devenir le leader des Trills. Cependant, il aura des évènements inattendus à affronter en cours de route malgré son souhait de devenir incubateur. À part la saison III de Star Trek, Ian Alexander a également été présent dans la saga The OA et dans rapporte Variety.

La série Star Trek, comme toujours, prône la diversité

Au commencement et jusqu’à présent, la franchise visait à intégrer les communautés minoritaires. Ainsi, Michelle Paradise, productrice exécutive et parmi les showrunners de Star Trek, s’est confiée sur l’insertion de ces deux personnages.

Selon elle, la série s’est toujours engagée à améliorer la visibilité des communautés sous-représentées. Cela dans le but de modifier le comportement de la majorité face à ces minorités, dont la communauté LGBT. Star Trek prônait la diversité sans aucune discrimination portée sur le genre, la race, et l’orientation sexuelle. Alors, selon BFMTV, la saga servirait de vitrine à cette communauté et certainement les autres productions en prendront de la graine.

À titre de rappel, cette série télévisée de science-fiction a été la première à oser intégrer des personnages noirs et asiatiques. Seulement, leurs apparitions se limitaient à des rôles secondaires, ou en tant que figurants. Faisant partie de cette figure emblématique de la série, Sonequa Martin-Green est considérée comme la première femme de couleur à gérer une projection dans la franchise. Il en est de même pour Anthony Rapp et Wilson Cruz jouant le rôle de couple homo marié dans toute l’histoire de Star Trek.