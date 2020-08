Stargirl saison 1 : un crossover avec The Flash est-il prévu par DC Universe ?

Les super-héros ont la côte, et ce n’est pas la chaîne CW qui va dire le contraire. En effet, depuis sa création, cette dernière s’est souvent démarquée par ses séries héroïques, à l’image de Smallville, ou plus récemment de Arrow. Manifestement satisfait de ce parti-pris artistique, le network américain continue sur sa lancée, et nous réserve de nouvelles surprises.

Stargirl, la nouvelle héroïne du DC Universe

Issue du Arrowverse, auquel les fans ont dû temporairement dire adieu avec la fin récente des aventures d’Oliver Queen, Stargirl s’annonce pour le 19 mai sur la CW. Alors que la série se veut moins glauque et moins sombre que son aîné, Arrow, elle n’en fait pas moins partie de l’univers de DC. Grâce à une nouvelle bande-annonce mise en ligne sur les réseaux sociaux, le show se dévoile un peu plus, et nous présente Courtney Whitmore, la jeune fille au premier plan de cette nouvelle production.

Lycéenne le jour et justicière la nuit, celle-ci vit encore chez sa mère.

Elle va faire l’incroyable découverte d’un sceptre aux multiples pouvoirs dans le sous-sol de sa maison.

Ce dernier semble se réveiller entre les mains de l’héroïne, qui va donc devenir Stargirl.

Elle va être aidée par son père, qui n’est autre que le célèbre S.T.R.I.P.E., un duo fidèle au comics de DC.

Encore une série qui promet donc de belles heures pour les fans du Arrowverse, dans la lignée on l’espère des plus beaux succès de la chaîne.

Un crossover entre Stargirl et The Flash ?

Qui dit nouvelle héroïne du DC Universe, dit probables participations d’autres super-héros connus. En effet, étant donné qu’il y est directement question de la Justice Society of America, une organisation composée de multiples super-héros, un peu à l’image des Avengers chez Marvel, il semble logique que quelques-uns d’entre eux fassent leur apparition dans Stargirl. C’est par exemple le cas de The Flash, dont la série bat toujours son plein sur la CW également. Si jusqu’ici, cette supposition n’en était qu’au stade de théorie, les récents propos du scénariste de la série, Geoff Johns, tendent à confirmer ce que l’on pensait déjà.

« Green Lantern et Flash sont cités et ils existent dans la JSA. Il y a même une photo d’eux dans le premier épisode, et il y a des plans pour certaines choses dans le futur. Ce sont les grands héros de la JSA et leur ombre est très importante. Ce sont d’excellents personnages. Ils font partie des membres originaux de la JSA et leur héritage se fera ressentir ».

Des super-héros en série sur la CW

Le célèbre network américain n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les super-héros. En effet, la CW est même plutôt coutumière du fait, puisque les productions de ce type sont presque plus nombreuses que les autres. Ainsi, elle commençait en 2006 avec l’intemporel Smallville, qui fut la seule représentante de DC pendant de nombreuses années. Puis, en 2012, les choses s’accélèrent, avec le lancement de Arrow, l’un des plus gros succès de la chaîne. Consciente de la popularité de ces histoires, la CW se lance à corps perdu dans la production d’adaptations de comics, avec The Flash depuis 2014, Legends of Tomorrow depuis 2016, Supergirl depuis 2016, et Batwoman depuis 2019. Le network revêt donc une longue tradition de séries héroïques, dont la dernière-née Stargirl s’apprête sans doute à connaître le même succès.