Stars à nu : découvrez le surprenant casting de la prochaine saison !

Début 2021,TF1 diffusera la seconde édition de Stars à nu, une émission durant laquelle des stars de la télé et du cinéma ou des personnalités publiques devront interpréter des numéros de strip-tease sur la scène du Lido pour sensibiliser le public sur l’importance d’effectuer des dépistages réguliers (pour le cancer du sein, de la prostate ou des testicules).

Et le casting de cette édition vaut le détour !

Un concept qui avait surpris tout le monde

Alors que l’an dernier, le concept de l’émission avait laissé beaucoup de personnes dubitatives, Stars à nu avait cependant réalisé de belles audiences et la chaîne TF1 a donc naturellement décidé de reconduire ce format pour cette année 2020/2021 quelques jours à peine après la journée officielle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

L’an dernier, certaines des stars qui avaient participé à la première édition avaient d’ailleurs ému le public grâce à leurs interprétations et aux propos qu’elles avaient par la suite tenus pour justifier leur participation.

La chanteuse Fanny Leeb avait par exemple souhaité s’exprimer sur ce sujet difficile qu’est le cancer, et dont elle avait elle-même souffert : « Le fait qu’on se mette à nu à la fin, c’est une chose, mais c’est toute l’expérience, les challenges que l’on réalise qui sont intéressants, dit-elle. Il y a un vrai message qui passe. »

« C’est important de dédramatiser, parce que le mot cancer fait peur »

Hormis les séquences drôles, les répétitions compliquées, et les fous rires, cette émission est également un concentré d’émotion qui met en lumière une maladie qui touche de plus en plus de personnes sans fausses pudeurs.

L’an dernier, Jean-Pierre Pernaut avait d’ailleurs abordé sans tabou le cancer de la prostate dont il avait souffert en 2018. Il avait également souhaité aborder le sujet des difficiles effets secondaires et de son quotidien à la suite de l’opération.

Une saison 2 plus glamour que jamais

Cette seconde édition de Stars à nu promet de mettre des paillettes dans les yeux des téléspectateurs. Le tournage a débuté il y a à peine quelques jours et sera encore une fois produit par l’emblématique Arthur.

D’après les premières informations, on aura le plaisir de retrouver Maeva Coucke, l’ancienne miss France 2018 (et ex-miss Nord-Pas-de-Calais) qu’on avait également vue apparaître il y a peu dans une autre émission d’Arthur : Vendredi tout est permis.

Mais elle ne sera pas la seule Miss à faire partie du casting, puisque l’on retrouvera également sur nos écrans de télé Linda Hardy, qui a porté cette même couronne 26 ans plus tôt !

Après Demain nous appartient et Danse avec les Stars, Linda Hardy sera donc elle aussi présente sur la scène du Lido pour cette deuxième édition de Stars à nu, où elle sera également accompagnée par une autre danseuse de Danse avec les stars, Inès Vandamme. Alors qu’elle s’était retrouvée en finale aux côtés de Ladji Doucouré face à Sami El Gueddari et Fauve Hautot, c’est cette fois-ci pour la bonne cause qu’elle remontera sur scène pour faire le show.

Dans un autre registre, la Youtubeuse et chanteuse Lola Dubini que l’on connait également pour sa participation à La France à un incroyable talent sera également de la partie.

Du côté du cinéma, l’actrice Nathalie Marquay-Pernaut (la femme de Jean Pierre Pernaut) a décidé de faire tomber le haut pour soutenir son époux. Tout comme Camille Lacourt, ancienne championne de natation, et Anaïs Grangerac, actrice et animatrice sur W9.

Tout nu pour la bonne cause

Et si casting féminin à de quoi ravir le public, c’est sans compter sur les célébrités masculines qui elles aussi vont s’effeuiller sur scène pour la bonne cause.

Côté homme donc, on aura la surprise de voir débarquer sur scène les humoristes Cartman et Jean-Philippe Janssens.

L’ancien candidat de Koh Lanta, Laurent Maistret, et le présentateur Christophe Beaugrand ont également accepté de se prêter au jeu et côté comédiens, Vincent Desagnat et Gil Alma seront également de la partie !

L’an dernier, la soirée spéciale garçons de Star à nu avait séduit près de 3,6 millions de curieux, tandis que l’édition consacrée aux femmes n’en avait conquis “que” 3,4 millions.

Reste à savoir si le casting de cette année fera pencher la balance dans l’autre sens !