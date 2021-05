Steevy Boulay balance tout sur son désir de paternité, des mots qui font froid dans le dos pour ses fans…

Depuis que l’on a pu annoncer en grande annonce les 20 ans de l’émission mythique Loft Story, il ne se passe clairement plus une seule journée sans que de nouvelles révélations soient entendues concernant les candidats mythiques de l’émission ou encore en ce qui concerne l’animateur de l’émission Benjamin Castaldi. Il faut bien avouer que si on a pu découvrir l’émission Loft Story il y a de cela maintenant une petite vingtaine d’années, ce n’est qu’aujourd’hui que les scandales apparaissent concernant l’ensemble des différents candidats de l’émission.

Et pour cause, à l’époque, les candidats de cette émission n’étaient tout simplement pas connus du grand public, ce qui peut faire toute la différence quand on sait également que les réseaux sociaux n’existaient pas encore, tout comme les nombreuses émissions people. Mais désormais, les candidats de Loft Story sont très exposés, et on a encore pu le voir une nouvelle fois notamment avec Loana mais aussi avec Steevy Boulay qui ne cesse d’être dans l’actualité récemment. Pour le savoir, il suffit tout simplement de se rendre sur les différents comptes de réseaux sociaux des différents candidats, ou de regarder la presse nationale chaque jour.

On a également pu entendre ces dernières semaines de grosses révélations entre les différents candidats, notamment entre Steevy Boulay avec des paroles qui font vraiment froid dans le dos en ce qui concerne Loana.

Steevy Boulay donne des nouvelles de sa relation avec Loana, les internautes n’approuvent pas du tout

Cela date d’il y a maintenant quelques semaines, même si nous ne savons pas de quelle date exactement parle Steevy Boulay dans son intervention. En effet, alors que Loana, la candidate mythique de la téléréalité, était au plus mal ces dernières semaines, on a pu apprendre qu’elle n’avait que très peu de soutiens de la part des anciens candidats de Loft Story. Une situation assez dingue qui a pu parfois rendre fou les plus grands fans de l’émission, ils ne comprenaient tout simplement pas que l’on puisse ne pas prendre en compte la détresse de la candidate mythique du Loft.

Concrètement, il se trouve que, quand Steevy Boulay a été interrogé sur ses relations avec Loana et notamment sur le fait qu’il lui parle encore régulièrement ou pas, sa réponse a été sans appel. En effet, il a clairement dit qu’il lui avait tendu la main plusieurs fois, et que celle-ci ne l’avait jamais prise. Une façon pour lui de dire qu’il avait été là pour elle à un moment important de sa vie, mais que Loana avait tout simplement décidé d’ignorer le candidat de Loft Story.

Steevy Boulay bientôt papa ? Il se livre en exclusivité et balance tout…

A l’heure où on sait que la candidate est actuellement dans une situation assez infernale, cela à de quoi faire peur. Mais plus récemment, le candidat de Loft Story Steevy Boulay a pu également prendre la parole au sujet de la paternité. En effet, si on pouvait se demander clairement si le candidat pouvait être un jour papa, nous avons eu la réponse.

Concrètement, c’est dans Touche Pas à Mon Poste que le chroniqueur a pu donner des indications : il semblerait qu’il ne soit pas encore prêt, même s’il adore ses filleuls comme il a pu le raconter !