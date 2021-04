Steevy Boulay en couple : il balance tout sur sa relation secrète et mystérieuse…

Et même s’il se trouve que Steevy Boulay n’a clairement pas gagné le jeu Loft Story, tout le monde s’accorde à dire que l’ancien candidat de téléréalité a pu contre toute attente tirer son épingle du jeu. En effet, il se trouve que personne n’aurait pu être en mesure de penser que ce dernier allait pouvoir être aussi brillant et tous ses détracteurs sont encore très étonnés de voir Steevy Boulay réussir tout ce qu’il entreprend ! Cela n’est pourtant clairement pas le cas de la plupart des autres candidats de téléréalité qui ont quant à eux beaucoup plus de difficultés à émerger dans les médias ou dans leur vie professionnelle…

Steevy Boulay : un succès fulgurant pour sa vie professionnelle depuis Loft Story

Tout le monde a en effet pu entendre parler de Steevy Boulay depuis ces 20 dernières années : on ne compte plus le nombre de succès à son compte et certains anciens candidats de Loft Story sont en coulisses très admiratifs et même assez jaloux de ce que le candidat a su accomplir en tout juste quelques années seulement. Dès que le candidat est sorti de Loft Story, on se souvient tous notamment de l’appel du pied de Laurent Ruquier pour pouvoir venir le rejoindre à Europe 1 à l’époque.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a également pu avoir la chance de voir Steevy Boulay dans des pièces de théâtre de l’animateur ainsi que dans d’autres émissions de télévision ou de radio. Plus récemment, il se trouve que c’est sur la radio RTL, et notamment dans les Grosses Têtes, que l’on a pu voir Steevy Boulay. Par ailleurs, l’émission a pu faire débat récemment, car le salaire du chroniqueur a été dévoilé et cela n’a clairement pas plu à tout le monde.

En touchant en une émission ce que certains français ne gagnent qu’en un mois seulement, cela a de quoi faire froid dans le dos et certains fans de Loft Story ont été clairement choqués d’apprendre la nouvelle. Mais plus récemment, on a pu apprendre que le chroniqueur a pu être recruté par Cyril Hanouna, pour pouvoir intervenir dans l’émission Touche Pas à Mon Poste sur C8.

Alors que Steevy Boulay est sous le feu des projecteurs, personne n’aurait pu imaginer qu’il allait pouvoir en revanche en dévoiler autant sur sa vie privée, c’est le moins que l’on puisse dire…

Steevy Boulay balance tout sur sa vie privée et sur son compagnon

Même si Steevy Boulay ne se prive jamais de prendre la parole, ce dernier n’évoque que très rarement sa vie privée, et pourtant on a pu voir dans l’émission Touche Pas à Mon Poste des révélations fracassantes en ce qui concerne l’ancien candidat de Loft Story.

On a pu apprendre en exclusivité que Steevy Boulay avait en effet un compagnon depuis maintenant 2 ans, « un chéri » dont il semble très amoureux comme il a pu le déclarer très ouvertement sur le plateau de l’émission. De quoi pouvoir être très heureux pour lui et son compagnon avec qui il semble assez heureux !