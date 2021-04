Steevy Boulay (Loft Story) balance tout sur son salaire incroyable pour les Grosses Têtes

En effet, personne ne s’attendait à ce que l’ancien candidat prenne la parole à ce sujet et le moins que l’on puisse dire c’est que cette information ne va clairement pas passer inaperçue, loin de là…

Il ne se passe désormais pas une seule semaine sans que les anciens candidats de Loft Story prennent la parole pour pouvoir faire de nouvelles révélations fracassantes sur leur vie de tous les jours, à l’heure où il se trouve en effet que certains pensent qu’une nouvelle émission pourrait bien être possible pour pouvoir réunir tous les candidats.

Loft Story : les candidats prennent la parole dans les médias 20 ans après

Toutefois, le quotidien que l’on peut apprendre sur les candidats de Loft Story fait parfois assez froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. On a en effet pu apprendre récemment que Loana, l’ancienne candidate de Loft Story, est au plus mal avec des hospitalisations qui n’en finissent pas ainsi que des décisions qui font très peur pour elle quand on entend ses proches prendre la parole.

Quant à d’autres candidats, personne n’a pu avoir de leurs nouvelles car il semblerait qu’ils aient pu décider de tirer un trait sur toute cette histoire comme par exemple Laure de Lattre qui a affirmé récemment dans une interview que sa participation dans cette émission ne lui avait très clairement rien rapporté.

Mais en ce qui concerne Steevy Boulay, on peut dire que ce dernier s’en est plutôt bien sorti : il a pu en effet être repéré par l’animateur Laurent Ruquier dès sa sortie du jeu télévisé et dès lors on a pu donc le retrouver sur scène mais également plusieurs fois à la radio dans les différentes émissions de l’animateur à succès.

Steevy Boulay prend la parole pour évoquer ses souvenirs sur Loft Story

Alors que l’émission de Loft Story est en train de fêter ses 20 ans, on peut dire que les interviews des anciens candidats ne manquent pas dans les médias, mais en revanche personne n’aurait pu penser que Steevy Boulay allait pouvoir prendre la parole en ce qui concerne les autres candidats.

On a en effet pu apprendre contre toute attente que ce dernier avait pu essayer de contacter Loana par le passé mais que la candidate n’avait pas du tout donné suite à ses appels. Un fait qui a bouleversé Steevy Boulay qui n’a pas hésité à dire qu’il ne voulait plus entendre parler de Loana, après avoir tenté à plusieurs reprises de lui « tendre la main ». Mais les dernières déclarations de Steevy Boulay ne s’arrêtent pas là, car on a pu découvrir récemment une information capitale en ce qui le concerne…

Steevy Boulay raconte tout sur sa participation dans les Grosses Têtes

C’est en effet dans l’émission Jordan de Luxe que Steevy Boulay a pu expliquer en exclusivité les détails de sa participation aux Grosses Têtes. Alors que les rumeurs les plus folles circulent à son sujet, on a pu apprendre que Steevy Boulay pouvait gagner un peu plus de 1200 euros pour sa participation aux Grosses Têtes !

Une information qui n’est clairement pas passée inaperçue du côté des fans qui ont été assez choqués de voir que l’ancien candidat était désormais bien établi dans le paysage audiovisuel français et qu’il fallait désormais compter sur lui !