Stéphane Bern se confie sur ce trouble psychologique dont il souffre : la syllogomanie !

Encore un nouveau livre d’histoire pour Stéphane Bern. Pour la promotion de son dernier né ‘’Les records de l’Histoire’’, l’animateur et écrivain a donné une interview à un média. Le moment de se livrer un peu, notamment de révéler cette drôle pathologie dont il souffre depuis toujours : la syllogomanie.

Stéphane Bern et sa passion légendaire pour l’histoire

La passion de Stéphane Bern pour l’histoire et la royauté a dépassé les frontières de la France. C’est simple, l’animateur et producteur semble incollable à ce sujet, ce qui lui a d’ailleurs valu maintes distinctions aussi bien en France que dans des pays étrangers.

D’ailleurs, il a reçu de la reine Elisabeth II elle-même en 2014, une distinction exceptionnelle remise à une personne non britannique. Cela a fait de Stéphane Bern, un membre de ‘’l’ordre de l’empire britannique’’.

Doté d’une source intarissable de commentaires et d’anecdotes sur le passé, la royauté et le patrimoine français… les émissions télévisées ou radiophoniques de Stéphane Bern ou ses nombreux livres pour partager sa passion, ont toujours cartonné, son public lui étant fidèle.

On comprend pourquoi le jeune étudiant en histoire Paul des 12 coups de midi, a avoué être fan de l’animateur, au point qu’il aurait adoré travailler avec lui en duo. Pour le moment, Stéphane Bern qui a sorti un nouveau livre intitulé : Les records de l’Histoire en avril 2020, continue d’en faire la promotion.

Il y a quelques mois, il avait déjà sorti un autre ouvrage. Il s’agissait du 9e tome de Secrets d’histoire. A cet effet, il était dans Je t’aime etc, l’émission présentée par Daphnée Bürki pour le faire découvrir au public. Cela se passait en janvier 2020. Toutefois, si Stéphane Bern est passionné d’histoire, il semble également qu’il aime collectionner…un peu trop.

En savoir plus sur ce trouble dont souffre Stéphane Bern

Pour la sortie de son dernier livre, Stéphane Bern a donné une interview au média Paris Match, dans le numéro paru ce jeudi 19 mars 2020. On dirait que cette passion qu’il a pour l’histoire, a créé un trouble chez Stéphane Bern, puisque cela semble impacter sa vie de tous les jours, notamment dans sa demeure.

En effet, à la question de la journaliste Méliné Ristiguian de savoir si le féru de l’histoire qui pourtant n’a jamais fait des études en ce sens, avait un trouble obsessionnel compulsif communément appelé TOC, il a tout de suite donné une réponse affirmative, révélant qu’il détestait quand il avait de la vaisselle qui traîne.

On pourrait dire que personne n’aime cela, sauf que dans le cas de Stéphane Bern, cela va plus loin, comme il le dit : « Je suis atteint de syllogomanie : je conserve tout et ne jette rien ».

En effet, la syllogomanie est un trouble qui consiste pour une personne à accumuler de façon pathologique, toutes sortes d’objets, même s’ils sont inutiles, dangereux et même insalubres. Les personnes souffrant de ce trouble n’ont jamais assez d’espace pour tout contenir, ce qui conduit à un encombrement de leur lieu de vie.

Il faut savoir que ce trouble peut très bien causer une souffrance psychique, et même créer des problèmes dans la vie sociale de la personne qui en souffre. Cependant, au vue de la manière dont il se manifeste, il serait facile de confondre un collectionneur à une personne qui souffre de syllogomanie pathologique.

Dans le cas de Stéphane Bern, on ne sait pas s’il a réellement été diagnostiqué syllogomane, ou s’il l’a déduit de lui-même parce qu’il détient certainement une impressionnante collection de souvenirs. Ce qui ne serait pas du tout étonnant, au vue de la passion réelle de l’animateur pour l’histoire.