Stéphane Bern : serait-il ruiné ? Il fait le point sur sa situation financière et donne des explications !

Stéphane revient sur sa précédente déclaration

C’était en août 2019 que l’animateur de radio Stéphane Bern s’exprimait sur sa situation financière. En effet, dans une interview accordée à Télé Loisirs, il affirmait être ruiné à cause des travaux de rénovation effectués sur le collège royal et militaire de Thiron-Gardais qu’il avait acheté à 300 000 euros en Eure-et-Loir. Le présentateur télé disait avoir fait un emprunt sur plus de 20 ans et d’avoir hypothéqué son appartement car il aurait refusé les subventions. Cette nouvelle avait surpris la plupart de ses fans au regard des salaires faramineux que reçoivent les présentateurs et animateurs des radios-télés. Toutefois, ces affirmations bénéficiaient d’une certaine crédibilité d’autant plus qu’il expliquait devoir rembourser une grosse somme de 4 millions d’euros.

L’animateur Stéphane Bern clarifie les choses

Stéphane Bern est sans doute l’un des animateurs les plus appréciés par les français. Il se retrouve chaque année dans le classement des meilleurs aux côtés de Michel Cymes ou de Nagui. Toutes ses qualités ne font pas de lui un homme infaillible car depuis qu’il a fait l’acquisition du collège royal et militaire de Thiron-Gardais en 2012, les choses n’ont plus été pareilles pour lui. Le célèbre animateur et ami de Brigitte Macron est néanmoins heureux d’avoir acquis ce bien immobilier bien qu’il soit un gouffre financier. Ce 12 juillet 2020, le présentateur a de nouveau été interrogé par le Parisien mais il donne cette fois une version différente des faits. Il affirme n’avoir jamais dit exactement qu’il était ruiné mais poursuit en disant que tous ses revenus y passent pour ce projet et qu’il ne souhaite faire de la peine à personne. « Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. Mais c’est vrai que tout mon argent y passe, des droits d’auteur, l’argent des émissions. Ici, c’est un peu le tonneau des Danaïdes. Mais je ne veux faire pleurer personne ».

C’est bien lui qui s’était confié, il y a un peu plus d’un an à Télé Loisirs. On peut bien comprendre que le célèbre animateur de Secrets d’Histoire cherche à rassurer ses fans. Depuis sa sortie en 2019, il faut dire que ces derniers s’inquiétaient de la situation de leur idole et c’est d’ailleurs pour cette raison que l’homme de 56 ans a voulu clarifier les choses même s’il y a une légère contradiction avec ses propos d’il y a un quelques mois.

Stéphane, plutôt serein dans sa position

Même si certains restent très inquiets quant à la situation que vit le proche de la femme du président, il n’en demeure pas moins qu’il se sent bien dans sa résidence de Thiron-Gardais. Il déclare par ailleurs qu’il invite de temps en temps ses amis pour passer des moments agréables et qu’il ne s’ennuie pas non plus lorsqu’il y vient tout seul. Il faut dire que Stéphane Bern est un homme de principe qui est déterminé à réussir dans ce qu’il envisage de faire. Il a révélé au quotidien le Parisien qu’il léguerait ce bien à sa fondation après sa mort car pour lui, il a le sentiment, non pas d’avoir réussi dans la vie, mais d’avoir réussi sa vie lorsqu’il se retrouve dans cette demeure.

Comme on peut le constater, le journaliste veut bien profiter de sa demeure de Thiron-Gardais durant cet été. En effet, il devra retourner à Paris où il reprendra ses activités sur la radio Europe 1 pour animer une nouvelle émission sans oublier le tournage de Secrets d’Histoire.