Stéphane Plaza : après avoir passé « une soixantaine de tests », il prend une décision radicale !

Ce n’est pas la première fois que le présentateur et célèbre agent immobilier est testé à la covid-19, et par chance, ses résultats ont toujours été négatifs. Malheureusement Stéphane Plaza est épuisé depuis plusieurs mois. Il a donc décidé de prendre une décision très lourde de conséquences…

Stéphane Plaza contre les nouvelles mesures du gouvernement

Cette seconde vague de Covid-19 a semé la zizanie dans toute la France. Et alors que de nombreux secteurs culturels sont touchés de plein fouet et sont pour beaucoup maintenu fermés depuis de longs mois, les restaurants et les bistrots eux aussi commencent déjà à souffrir les séquelles de ce 2e confinement.

Pour beaucoup de grand chefs cuisinier et restaurateurs, ça a été la douche froide. Beaucoup on dû se réinventer et se tourner vers la vente à emporter et d’autres n’ont eu d’autres choix que de glisser la clé sous la porte…

Mais s’il y a bien un secteur dont on ignorait l’état de santé, c’est bien l’immobilier. Aucune personnalité publique n’avait encore fait entendre sa voix au sujet des conséquences graves qu’aura le covid sur ce secteur particulièr.

C’est maintenant chose faite. Et qui de mieux placé pour parler immobilier que notre Stéphane Plaza national ?

Le coup de gueule de Stéphane Plaza

Ce samedi 31 octobre, notre agent immobilier préféré a décidé de prendre la parole sur Instagram pour partager une situation préoccupante avec sa communauté de fan, et en profiter pour passer son petit coup de gueule à l’état : « Pendant le confinement, les enfants continuent de naître, les amoureux de s’unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s’installer, et les moins amoureux… de divorcer. Il faudra bien les loger non ? L’immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l’économie. »

Et il n’a pas tort ! On sait que les naissances sont en hausse, que pas mal de bébés ont été mis en route durant le confinement (il n’y a que regarder du côté des stars pour voir la quantité de baby bump qui voient le jour dernièrement).

Dans un registre légèrement moins gai, on sait aussi que pas mal de couples se sont séparés ou ont divorcé “à cause du 1er confinement” et il se peut que ceux qui y ont survécu soient possiblement de nouveau mis à mal par ces nouvelles mesures.

Pour Stéphane Plaza, il est donc inconcevable que les visites de maison ou d’appartement ne soient pas possibles durant le confinement.

« J’ai le droit d’estimer et rentrer un mandat avec un particulier pour vendre son bien, mais interdit de le faire visiter avec un acheteur. Je peux me rendre dans mon agence suivre vos dossiers, mais je dois fermer mon agence et ne pas vous recevoir », a souligné le célèbre agent immobilier. Un non-sens total qui a vraiment le don d’agacer Stéphane Plaza.

« J’en suis donc à une soixantaine de tests »

Hormis son travail d’agent immobilier à (presque) plein temps, Stéphane Plaza passe aussi une bonne partie de sa vie sur les plateaux télé.

Le problème c’est que ce genre de lieux voit transiter un bon nombre de personnes au quotidien, et autant de possibles cas contacts…

« Négatif aujourd’hui ! Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. », a-t-on pu lire sur le compte Instagram de Stéphane Plaza, ce mardi 3 novembre. Et si l’animateur plaisante, c’est parce qu’il a enchaîné les tests depuis quelque temps.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il a décidé de prendre une décision radicale : arrêter les tournages jusqu’à ce que la situation se calme.

« Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests. À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et Les grosses têtes. »

Il faudra donc patienter un peu avant de revoir notre agent immobilier préféré sur petit écran !