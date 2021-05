Stéphane Plaza au coeur d’un scandale, il ferait tout pour obtenir des commissions plus importantes…

Alors que récemment, Stéphane Plaza a pu se montrer très discret, on a pu apprendre une nouvelle assez étonnante sur une pratique immobilière qui n’a pas du tout plus à tout le monde. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où l’agent immobilier a pu se confier par ailleurs sur des pratiques qu’il pouvait pratiquer en tant qu’agent immobilier, mais cette fois-ci, cela pourrait faire beaucoup de tort à la profession.

Depuis maintenant plusieurs années, en proposant des émissions vraiment mythiques sur M6 et dont tout le monde se souvient, on peut dire que Stéphane Plaza n’a cessé de faire parler de lui. Pour certains, sans Stéphane Plaza, le monde de l’immobilier ne serait d’ailleurs sûrement pas le même aujourd’hui. Pour eux, il a pu susciter des vocations, et donne envie à des millions de jeunes hommes et de femmes de pratiquer le métier d’agent immobilier.

Malheureusement, les nouvelles que l’on a pu apprendre récemment concernant Stéphane Plaza font vraiment froid dans le dos. Pour certains téléspectateurs, c’est même le signe qui montre que Stéphane Plaza devrait plutôt se tourner complètement vers la télévision, pour abandonner complètement son métier d’agent immobilier.

Stéphane Plaza au coeur d’une tourmente, il balance tout en plein direct

C’est sur le plateau mythique de l’émission des Enfants de la télé, que Stéphane Plaza a pu faire une déclaration qui est assez étonnante. En effet, si certains français pensaient que l’animateur de télévision ne travaillait plus du tout en tant qu’agent immobilier, ils ont découvert que Stéphane Plaza était particulièrement bien informé, et qu’il n’hésitait pas parfois à prendre des décisions radicales.

On peut dire en effet sans se tromper que le monde de l’immobilier ne fait de cadeau à personne. Pour des millions de français, c’est parfois la douche froide quand ils se doivent de constater qu’ils n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts après avoir payé un appartement bien trop cher que ce dont ils ont vraiment besoin. Mais cette fois-ci, avec la dernière anecdote racontée par Stéphane Plaza, le monde de l’immobilier en France pourrait à nouveau basculer dans le pire…

Stéphane Plaza a en effet pris la parole pour gagner « plus de commissions » avec son agence, et si cela a pu faire rire l’animateur Laurent Ruquier, cela n’a pas du tout été le cas pour les autres protagonistes sur le plateau de l’émission.

Stéphane Plaza donne une technique inédite pour faire grimper ses commissions

Si vous êtes un agent immobilier, les lignes qui suivent devraient vous plaire ! En effet, vous allez pouvoir vous en inspirer fortement pour pouvoir gagner des commissions sur toutes vos prochaines ventes. Dans Les enfants de la télé, Stéphane Plaza n’a pas hésité à en parler avec beaucoup d’humour.

Alors qu’on a pu lui reprocher qu’il était très mal habillé pour l’émission, Stéphane Plaza s’est justifié d’une façon assez originale. Il a en effet déclaré que c’était une technique secrète pour gagner plus de commissions d’agence. En effet, selon ses termes, même s’ils sont à prendre avec de l’humour, cela ne fonctionnerait pas pour un homme en costume : cela pourrait sous-entendre qu’il n’a clairement pas du tout besoin d’argent, et qu’il en a même déjà beaucoup !