Stéphane Plaza au plus mal, la chaîne M6 lui fait une demande insoutenable pour lui…

C’est encore une fois l’animateur mythique Stéphane Plaza qui se retrouve encore dans un gros scandale que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer, c’est le moins que l’on puisse dire. A l’heure où de plus en plus de français sont pourtant dans l’attente de voir ses nouvelles émissions qui ont été tout juste annoncées il y a de cela quelques semaines maintenant, personne n’aurait pu être en mesure de penser que certains fans auraient eu des difficultés à apprécier les propos de l’animateur qui est également agent immobilier.

On se souvient notamment de certains épisodes de Maison à vendre qui sont restés depuis dans les souvenirs des français et des plus grands fans de l’agent immobilier : les émissions sont d’ailleurs diffusées très régulièrement à la télévision, ce qui n’est pas toujours pour déplaire à Stéphane Plaza ni aux fans.

Toutefois, il y a quelques jours maintenant, l’agent immobilier a protesté contre les rediffusions de ses émissions sur les réseaux sociaux : on a pu le voir une nouvelle fois sur Instagram lors de l’annonce de ses nouvelles émissions à venir en exclusivité. Dans son message, l’agent immobilier en profitait même pour pouvoir faire un appel à la libération de la chanteuse Britney Spears encore sous tutelle. Mais par la suite, ce sont de nouvelles informations choquantes que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Stéphane Plaza, et cela devrait pouvoir faire vraiment beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire…

En effet, Stéphane Plaza n’en est pas à son premier coup d’essai et on a pu le voir depuis maintenant une bonne quinzaine d’années sur la chaîne M6 : c’est sans doute ce qui a pu lui permettre d’être au palmarès des animateurs et animatrices préférées des français par ailleurs !

Stéphane Plaza réagit aux dernières annonces sur les animateurs préférés des français

Il y a tout juste quelques jours maintenant, c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu apprendre clairement que Stéphane Plaza faisait partie une nouvelle fois des animateurs des français. Une nouvelle qui pourrait sembler clairement anodine, mais qui n’a laissé personne indifférent, y compris le principal intéressé avec l’animateur Stéphane Plaza.

En effet, dans les colonnes du journal TV Mag, ce dernier n’a pas hésité à dire haut et fort qu’il avait tout simplement pleuré ! Avec une pensée très émue pour sa maman, Stéphane Plaza aurait même pris un bon verre de rosé en apprenant la nouvelle. En revanche, personne n’aurait pu penser qu’il allait pouvoir avoir une relation aussi difficile avec la chaîne M6. Dans un entretien choquant, Stéphane Plaza est revenu sur le jour où il a été amené à discuter récemment de son contrat avec Nicolas de Tavernost, et on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu. Il rappelle en préambule que le jus d’orange que l’on a pu lui servir n’avait d’ailleurs pas une très bonne saveur ce jour-là, et pour cause…

Stéphane Plaza : des relations difficiles d’argent difficiles mais franches avec M6

Alors que Stéphane Plaza vient d’être élu une nouvelle fois comme l’animateur préféré des français, il a pu raconter cette fois-ci dans les colonnes de Gala sa dernière intervention auprès du patron de la chaîne M6, et cela fait froid dans le dos.

En effet, il a pu clairement raconter qu’on lui demandait de réaliser des efforts financiers, ce qu’il n’a pas du tout apprécié ! Heureusement, on a pu apprendre que l’animateur Stéphane Plaza avait eu gain de cause et on ne peut que s’en féliciter !