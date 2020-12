Stéphane Plaza : de très grosses révélations chocs sur sa vie amoureuse, il prend de cours tout le monde avec cette décision radicale !

En effet, on avait déjà pu voir Stéphane Plaza prendre position il y a plusieurs années où il s’exprimait sur ses relations amoureuses et des relations avec les femmes, bien avant qu’il soit mis en avant par la chaîne M6 avec l’émission Maison à Vendre…

Stéphane Plaza balance tout sur sa vie amoureuse : il s’exprime enfin pour se protéger !

Comme tous les animateurs télé, Stéphane Plaza est très sollicité et on peut imaginer que les propositions des fans doivent être nombreuses ! Dans ces cas-là, la tentation doit être bien difficile et on sait que certains professionnels de la télévision n’hésitent pas à céder à la tentation qui se propose à eux. Mais concernant Stéphane Plaza, c’est dans une interview que l’on a pu découvrir des informations concernant ses relations amoureuses qu’il souhaite à tout prix protéger. L’animateur et agent immobilier se fait discret sur sa vie privée, et ce n’est probablement pas un hasard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

En effet, comme il a pu le déclarer au magazine Télé + qui est consacré aux programmes TV, Stéphane Plaza est revenu sur sa vie amoureuse de façon très franche et honnête ! Depuis ses premières apparitions à la télévision, les rumeurs les plus folles n’arrêtent pas de circuler sur Stéphane Plaza et pour cause : il ne s’exprime que très rarement sur le sujet. Dans les quelques lignes de l’interview que l’on a pu consulter, Stéphane Plaza affirme qu’il a toujours regretté s’être exprimé sur son passé amoureux dans le passé, même si à chaque fois il a essayé d’être honnête.

Stéphane Plaza va même beaucoup plus loin car il parle même de “catastrophe” : un terme choquant pour les téléspectateurs qui voudraient en savoir plus sur la vie de cet animateur de M6 qui n’est pas comme les autres. Toutefois, on a cru comprendre lors de sa dernière intervention de Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna qu’il était bien en couple et qu’il n’était pas contre le mariage. Nous avons hâte d’en savoir plus !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Stéphane Plaza se prépare à fêter le centième numéro de son émission mythique sur M6 !

D’ailleurs dans quelques semaines, on pourra le retrouver à l’honneur dans la centième émission de Recherche appartement ou maison. On devrait le retrouver avec Fabienne Carat qu’il a aidé à trouver un logement. Et on peut dire que l’agent immobilier préféré des français a vu les choses en grand, puisqu’il a permis à cette dernière de trouver deux logements : un pour elle et un pour sa sœur ! L’émission de M6 n’a donc pas fini de faire parler d’elle et nous avons hâte de découvrir les prochains épisodes de Recherche appartement ou maison qui ont dû se dérouler dans des conditions toutes particulières à cause de la crise sanitaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Par ailleurs, on devrait également voir Jeanfi Janssens intervenir dans l’émission, que l’on retrouve également aux côtés de Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes sur RTL. L’émission, qui devrait être diffusée au début du mois de janvier, est très attendue par les fans de l’émission qui ne se lassent pas de voir Stéphane Plaza et son équipe dans des situations à chaque fois inédites. Il faut dire qu’après plusieurs années de diffusion, cela pourrait être difficile de relever le défi mais l’agent immobilier réussit à prouver à chaque fois que l’immobilier est propice à des situations aussi différentes qu’intéressantes.