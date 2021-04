Stéphane Plaza : le tatouage intime de cette candidate qui l’a rendu complètement sous le choc

Il faut dire que ce dernier ne manque pas de faire parler de lui avec des émissions toujours plus dingues les unes que les autres. Mais c’est également sur les réseaux sociaux que l’on peut voir aussi Stéphane Plaza faire la polémique, avec des messages assez intrigants et des collaborations inédites que nous n’aurons pas la chance de voir à l’antenne sur M6.

Stéphane Plaza : ces personnalités que vous ne verrez pas à l’écran…

S’il se trouve que Stéphane Plaza est aujourd’hui connu dans tout le pays, c’est avant toute chose pour ses émissions à la télévision. Néanmoins, il faut bien préciser que cela fait des années que l’animateur mythique a également pu faire ses preuves par le passé dans le monde de l’immobilier. Toutefois, en suivant son compte personnel, on peut parfois avoir la chance de voir certaines personnalités qui font appel à ses services pour trouver une maison ou un appartement en particulier.

Récemment, on a notamment pu voir la grande star de la chanson française Wejdene en compagnie de Stéphane Plaza. Si l’agent immobilier s’est engagé à faire des recherches pour Wejdene, qui a encore une fois fait un très gros carton avec la réédition de son album 16, nous n’aurons malheureusement pas la chance de voir la rencontre entre les deux personnalités ailleurs que sur les réseaux sociaux.

On a en effet pu apprendre que rien n’avait été à priori filmé, même si nous avons pu glaner quelques photos sur les réseaux sociaux entre les deux protagonistes qui semblent s’entendre à merveille. En revanche, si Stéphane Plaza a pu lui aussi gagner en popularité ces dernières années, il ne s’attendait sans doute pas à ce que cela soit d’une telle importance, c’est le moins que l’on puisse dire…

Cette candidate de Recherche appartement ou maison prête à tout pour Stéphane Plaza

C’est une image assez impressionnante que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux, et que Stéphane Plaza a été également le premier à voir. Il y a tout juste quelques années, l’homme d’affaires était complètement inconnu par le grand public, et il fait aujourd’hui partie pourtant des plus grandes figures du paysage audiovisuel français.

C’est sans aucun doute pour cette raison que l’on a ainsi pu découvrir qu’une candidate de Recherche appartement ou maison, l’émission de Stéphane Plaza diffusée sur M6, était prête à tout pour montrer son admiration pour l’animateur. Bien que l’émission n’ait pas encore été diffusée sur la chaîne, c’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu voir une image exclusive de la candidate qui n’a vraiment pas froid aux yeux.

En effet, cette dernière a tout simplement pris une décision assez radicale : elle s’est fait tout simplement tatoué le visage de Stéphane Plaza sur le bras ! Alors que certains se font tatouer plutôt le visage de certaines personnalités comme Johnny Hallyday comme Stéphane Plaza a pu le noter, on imagine que cela a pu lui faire plaisir d’avoir autant de reconnaissances. Voilà peut être de quoi donner des idées à tous les autres fans de Stéphane Plaza qui pourraient très bien décider d’en faire autant dans les années à venir…