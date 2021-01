Stéphane Plaza : l’incroyable décision concernant sa vie amoureuse, il y a du changement !

Stéphane Plaza possède une agence immobilière qui porte son nom et plusieurs établissements ont pu ouvrir leurs portes ces derniers mois. Il y a quelques semaines à l’occasion d’une manifestation, son identité a fait la Une des journaux puisqu’une agence avait été cassée. Aujourd’hui, il revient dans une interview en partageant quelques données concernant sa vie amoureuse, mais vous serez sans doute déçu. En effet, il n’a pas dévoilé les coulisses de sa vie privée puisqu’il a pris une décision drastique.

C’est fini pour Stéphane Plaza !

Certaines personnalités ont tendance à évoquer en long et en large leur relation amoureuse. Tout est d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux et parfois, cela peut avoir des répercussions négatives sur le quotidien. Stéphane Plaza a pu en faire les frais, car, à chaque fois qu’il a eu l’occasion de partager des informations croustillantes sur sa vie privée, les retombées avaient été problématiques. Vous pourrez notamment découvrir les propos dans le magazine Télé+.

L’animateur phare de la chaîne M6 estime que les conséquences ont été catastrophiques lorsqu’il a tenté d’être honnête sur sa relation amoureuse .

. Dès qu’il peut faire part d’une annonce concernant sa vie privée, il est suivi dans la rue et des personnes ont tendance à inventer des histoires.

Finalement, les retombées sont négatives pour sa relation amoureuse puisque cela « fout le bordel ».

Stéphane Plaza a donc pris une décision drastique concernant sa vie, il n’en parlerait plus du tout.

C’est donc la fin des confessions de Stéphane Plaza et il ne faudra pas attendre des révélations concernant la personne qui partage sa vie et ses projets amoureux. Il faut savoir que sur le plateau de Touche pas à Mon Poste, l’animateur de M6 avait notamment révélé qu’il pourrait se marier et qu’il n’était désormais plus sur le marché.

Le succès de Plaza dans Recherche appartement ou maison

Certains programmes sont très prisés sur M6 et c’est notamment le cas de celui présenté par Stéphane Plaza. Vous pourrez notamment le retrouver sur la chaîne dans quelques jours à savoir le 6 janvier pour une émission spéciale. Il sera aux côtés de son ami Jeanfi Janssens. Dans son entretien accordé au magazine, Stéphane Plaza a révélé que certains avaient même inventé une relation avec cet homme, ce qui semble totalement faux. Il a notamment pu partager quelques informations sur cette rencontre, mais il ne partagerait pas sa vie comme certains peuvent le croire.

En 2014, il était steward et il cherchait un logement, Stéphane Plaza aurait alors apporté son aide et depuis, les deux hommes auraient pu nouer une belle amitié. L’animateur de M6 estime qu’il est toutefois difficile de dénicher un appartement pour un ami, car cela met une pression conséquente sur les épaules. De plus, pour Jeanfi, il s’agissait d’un premier achat et il n’avait pas de connaissances pour le monde de l’immobilier. Il a donc décidé de proposer une autre émission avec lui puisque les questions qu’il pose peuvent être celles des téléspectateurs.

Vous pourrez donc le retrouver dans ce programme inédit aux côtés de son ami et il faut savoir que cette émission Recherche appartement ou maison connaît un franc succès. Il est nécessaire de noter que la personnalité de l’animateur est aussi appréciée. Vous pourrez aussi le retrouver sur les réseaux sociaux puisqu’il possède un compte Instagram et il partage souvent des photos et des vidéos. Il s’est même présenté aux fans avec une tenue du père Noël. Il n’hésite pas à se dévoiler dans des situations assez drôles qui reflètent bien sa personnalité.