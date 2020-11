Stéphane Plaza millionnaire ? Le chiffre d’affaires faramineux de ses agences enfin dévoilé !

Si on avait su qu’un agent immobilier gagnait de telles sommes, on aurait peut-être songé à faire d’autres études ! En même temps, il faut dire que Stéphane Plaza est partout : à la radio, à la télé, sur les scènes des théâtres, au cinéma …

Au delà d’être un agent immobilier de talent, Stéphane Plaza est donc aussi un véritable couteau suisse professionnel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses économies ont l’air florissantes !

L’agent immobilier aux multiples facettes !

Alors que le présentateur vedette de m6 ne cessait déjà d’ajouter des cordes à son arc, il a également lancé son propre business immobilier en partenariat avec m6 : Stéphane Plaza Immobilier.

Pour le moment, on ne peut que se rendre à l’évidence. Ce nouveau projet professionnel est une véritable réussite et Stéphane Plaza Immobilier compte déjà près de 320 boutiques à travers la France et on en attendrait au moins 400 supplémentaires d’ici fin 2020.

Et selon les chiffres recensés par BFM Immo, le réseau d’agence immobilière du célèbre animateur est une affaire qui roule !

Le secteur immobilier de la célèbre chaîne d’info s’est penché d’un peu plus près sur les résultats de la franchise et force est de constater que les chiffres sont en hausse depuis son lancement. En 2019, Stéphane Plaza Immobilier a du déclaré près de 1,24 million d’euros aux impôts alors qu’en 2017, ses dividendes n’étaient “que” de 240 000 euros.

Si l’on fait le calcul, ses bénéfices ont donc quadruplé en seulement 2 ans : un véritable coup de maître en ces temps de crise !

Se démarquer des grandes agences avec les codes “Plaza”

Pour l’animateur, ce succès s’explique grâce à la quantité d’agences qui ont ouvert dernièrement. Et Stéphane Plaza ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il prévoit d’atteindre le chiffre de 800 boutiques d’ici fin 2025.

Mais son idée principale était également de se démarquer des autres réseaux d’agences de renom en jouant sur les codes et les valeurs qu’il a l’habitude de véhiculer lors de ses émissions. Il est alors question d’empathie, d’écoute, de franchise, et d’humour : “Le but n’est pas d’embaucher des clones. S’ils ont 20 % de Plaza, c’est merveilleux !”

Le célèbre animateur a également avoué que les patrons des agences qui ont été rigoureusement sélectionnés avant d’entrer dans l’aventure ont d’ailleur été invités à participer à des cours de théâtre et d’impro pendant 3 jours afin d’apprendre à maîtriser ces fameux codes “Plaza”.

« Je ne suis pas motivé par l’argent »

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, Stéphane Plaza est un homme simple qui n’est pas vraiment motivé par l’argent.

Lors d’une interview accordée au Parisien, il déclarait d’ailleurs : “Pendant 17 ans, je jetais même mes feuilles de paye, confiait-il au quotidien. Je n’ai pas de montre au poignet, j’ai une Austin Mini des années 1980 que j’ai prêtée à un copain photographe qui n’en avait plus il y a des mois. Je ne suis pas motivé par l’argent, même si je reste un bon négociateur en affaires. Je suis un ovni dans ce milieu et c’est peut-être pour cela que cela fonctionne”.

Humble à sa manière, le célèbre animateur n’a pas vraiment le goût des mondanités, et il habite toujours dans un petit appartement de 37m² au dernier étage sans ascenseur. Mais ne vous méprenez pas, Stéphane Plaza est loin d’être à plaindre, car son appartement est tout de même situé dans le célèbre quartier du Marais !