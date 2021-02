Stéphane Plaza : Paul El Kharrat balance tout sur l’animateur de M6 en plein direct à la télé !

Alors que l’animateur et agent immobilier Stéphane Plaza est en train de diffuser en ce moment de nombreuses photos sur les réseaux sociaux, notamment quand il est en compagnie de la célèbre jeune chanteuse Wejdene, on ne s’attendait pas à pouvoir le voir dans un nouveau scandale concernant sa vie privée.

Il faut dire que depuis le tout début de sa carrière, l’animateur Stéphane Plaza que l’on peut souvent retrouver sur M6 dans l’émission Maison à vendre se montre assez discret concernant sa vie privée. Et pour cause, on peut très bien le comprendre : les quelques fois où il a décidé de s’exprimer sur sa vie personnelle, il s’est attiré les foudres des journalistes français mais également des téléspectateurs de son émission qui ne se sont pas toujours montrés compréhensifs concernant l’agent immobilier le plus célèbre et le plus apprécié des français.

Mais cette fois-ci, il n’a pas eu besoin de prendre la parole pour se retrouver dans la tourmente : c’est un ancien candidat de l’émission de Jean-Luc Reichmann que l’on a pu voir dans Les 12 Coups de Midi qui a fait une grosse révélation concernant Stéphane Plaza. Personne ne s’attendait à voir une information concernant l’agent immobilier qui n’a pas hésité une seconde à prendre la parole à ce sujet.

Mais cela pourrait bien lui causer du tort après les informations choquantes que l’on a pu découvrir il y a tout juste quelques heures seulement…

Stéphane Plaza : des révélations choquantes concernant sa vie personnelle par un ancien candidat de TF1…

C’est dans l’émission des Grosses têtes présentée par Laurent Ruquier que l’on a pu apprendre des informations concernant l’invité du jour, en la personne de Stéphane Plaza.

Mais alors qu’il était venu simplement faire la promotion de son nouveau livre, une bande dessinée, il ne s’attendait sans doute pas à être interpellé par l’ancien candidat de l’émission de 12 Coups de Midi, Paul El Kharrat.

En effet, on peut dire que cet ancien candidat de l’émission de TF1 n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense, même si cela ne plaît pas toujours aux invités des Grosses têtes. Malheureusement, cela pourrait bien lui coûter sa place dans les mois à venir si les invités n’apprécient pas les anecdotes que le candidat pourrait révéler au grand public, comme cela a été le cas pour Stéphane Plaza où il n’a pas hésité à tout balancer contre toute attente.

Paul El Kharrat balance tout sur Stéphane Plaza dans les Grosses têtes : découvrez ses révélations choquantes

On a en effet pu voir une discussion assez étonnante entre Stéphane Plaza et Paul El Kharrat dans les Grosses têtes. L’ancien candidat de TF1 a gagné une somme assez importante, et on a pu apprendre que Stéphane Plaza a saisi une opportunité qui peut en dire long sur son personnage.

Comme on a pu le voir, l’animateur s’est empressé de vouloir vendre un logement à l’ancien candidat des 12 Coups de Midi, et celui-ci sait même exactement combien il a gagné lors de cette émission. Malheureusement pour l’agent immobilier, il n’a pas pu compter sur l’ancien candidat des 12 Coups de Midi pour lui acheter un appartement ou une maison.

En attendant, Stéphane Plaza s’est amusé de la situation en disant qu’actuellement on ne savait pas où était passé l’argent du candidat, laissant ainsi tout le public de juger sur la suspicion de la destination de la somme assez importante…