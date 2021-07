Stéphane Plaza pète les plombs, il fait de grosses révélations pour les prochaines semaines à venir

C’est une nouvelle complètement dingue que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela risque de faire beaucoup de bruit contrairement à ce que l’on pourrait imaginer. En effet, cela faisait des mois que les fans de Britney Spears étaient en attente de voir le dernier jugement en ce qui concerne sa tutelle : un sujet assez difficile et compliqué qui la concerne depuis maintenant plusieurs années et qui pourrait bel et bien être amené à changer, comme certains le pensent depuis maintenant plusieurs semaines.

En effet, avec certains admirateurs de Britney Spears qui ne supportent plus de voir la chanteuse dans une situation aussi terrible que celle que l’on a pu voir récemment, certains ne comprennent pas pour quelles raisons on a pu voir la chanteuse dans une telle situation aussi compliquée, à l’heure où certains préfèrent quant à eux attendre que le jugement soit vraiment prononcé, car tout pourrait être amené à changer du jour au lendemain pour la fameuse chanteuse du hit « Baby One More Time ». Pour autant, certains français en sont persuadés : Britney Spears sera bientôt sortie d’affaires et pourra enfin profiter pleinement de toute sa liberté, ce que l’on ne peut que lui souhaiter de tout cœur !

Mais pour pouvoir avoir le fin mot de l’histoire, il va falloir encore être très patient, même si de nombreux fans n’en peuvent plus d’attendre et se sont rangés derrière une fameuse expression, et même un hashtag que l’on peut voir de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #FreeBritney. En effet, pour toutes celles et ceux qui voudraient en profiter, c’est le moment ou jamais par ailleurs de rejoindre ce mouvement pour soutenir la chanteuse américaine qui a pu vivre une situation vraiment tragique…

Stéphane Plaza lance un message de soutien à Britney Spears

Alors que certaines personnalités françaises et internationales ont pu récemment prendre la parole à ce sujet, il se trouve que les chanteurs français se sont néanmoins montrés plutôt très discrets en ce qui concerne Britney Spears, même si elle reste pour bon nombre d’entre eux une inspiration sans commune mesure. Toutefois, il en faut beaucoup plus pour pouvoir faire face à une telle situation, et la principale concernée le sait bien depuis déjà plusieurs années, c’est le moins que l’on puisse dire…

À l’heure où les français peuvent même être dans une situation terrible depuis l’apparition de la crise sanitaire liée au coronavirus, certains ont tout de même décidé de prendre la parole à ce sujet, et c’est le cas contre toute attente de Stéphane Plaza, le célèbre agent immobilier de la chaîne M6 qui a tout simplement décidé de prendre la parole à ce sujet pour pouvoir tout balancer contre toute attente.

Stéphane Plaza sort du silence, il fête de nouvelles émissions à venir

C’est lors d’un message diffusé sur les réseaux sociaux où il a pu profiter d’annoncer de nouvelles émissions en exclusivité sur la chaîne M6 que ce dernier a tout simplement précisé qu’il soutenait indirectement Britney Spears en utilisant la fameuse expression mise en place par les fans de la chanteuse depuis maintenant plusieurs années.

On imagine que la communauté française de Britney Spears a pu prendre la nouvelle avec beaucoup de joie, car Stéphane Plaza reste malgré tout une personne assez influente dans le monde du paysage audiovisuel français, et de la va pouvoir faire plaisir à ces derniers qui ne s’attendaient sûrement pas à avoir un soutien d’une telle taille, c’est le moins que l’on puisse dire…