Stéphane Plaza peut-être remplacé sur M6, voici le nom d’un éventuel successeur

Si l’animateur est remplacé, ce seront de nombreux fans qui seront clairement déçus en ce début 2021. Il faut noter que Stéphane Plaza est très apprécié et ses émissions connaissent un succès sans précédent depuis leur lancement.

Toutefois, il y a des rumeurs qui évoquent un éventuel remplacement.

Toutefois, ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec des pincettes, car la chaîne n’a pas apparemment évoqué cette situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Le quotidien de Stéphane Plaza est assez intense

Il faut savoir que l’animateur doit jongler avec les programmes et plusieurs émissions même spéciales sont au rendez-vous. Il est aussi officiellement un agent immobilier, il a donc un travail en parallèle des plateaux de tournage et il possède aussi un réseau d’agences et elles portent son identité. De ce fait, le quotidien semble rythmé, mais a-t-il encore le temps de vivre ? Au vu des rumeurs qui circulent sur la toile, il y aurait des chances pour Stéphane Plaza soit remplacé notamment pour Mieux chez soi. C’est une émission qui a pu lancer sa carrière, mais une personne pourrait prendre sa place.

Selon une déclaration faite à Télé Loisirs, Sandra Viricel aurait une place de choix pour être à la place de Stéphane Plaza .

. Il a toutefois précisé au cours de son entretien qu’il n’était pas d’actualité d’abandonner les programmes ou la chaîne M6.

Vous pouvez donc être rassuré puisque Stéphane Plaza sera toujours aux commandes des émissions que vous appréciez.

Il prend toujours autant de plaisir à tourner et il ne semble pas se lasser de ces programmes, c’est donc une très bonne nouvelle.

Par contre, lorsque la situation aura évolué et qu’elle ne sera plus celle escomptée, Stéphane Plaza pourrait bien laisser sa place et il aurait déjà un nom en tête. En effet, Sandra Viricel pourrait avoir la fougue et la passion de prendre sa place et il faut savoir qu’elle connaît bien le quotidien professionnel de l’animateur. En effet, elle est à ses côtés depuis près de 10 ans, elle pourra donc tirer profit de son expérience pour redonner une seconde vie à ce programme. Il ne faut toutefois pas être trop pressé, car, pour l’instant, Stéphane Plaza est toujours aux commandes et Sandra Viricel n’est pas en mesure de le remplacer sur M6.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Un projet avec Emmanuel Wargon

Stéphane Plaza semble avoir plus d’une carte dans son jeu puisqu’il aurait un projet conséquent dans ses poches. En effet, il pourrait travailler avec Emmanuelle Wargon, qui est actuellement la ministre du Logement. Public ne donne pas d’informations supplémentaires concernant cette collaboration, mais cela montre que son quotidien est bien chargé puisqu’il a finalement une multitude de projets. C’est notamment une photo publiée sur Instagram qui a permis aux Français de découvrir cette éventuelle collaboration. Il était donc aux côtés de la ministre. Il a d’ailleurs tenu à la remercier sur son compte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)



Stéphane Plaza a apprécié son ouverture d’esprit, mais également son professionnalisme lors de cette rencontre dont le contenu ne semble pas avoir été partagé. Il a toutefois un autre rendez-vous à la mi-janvier avec la ministre afin de trouver des solutions pour les prochaines années. Il est aussi choqué par le chemin qu’il a pu faire ces dernières années alors qu’il a finalement un cursus autodidacte. Cela montre qu’il faut toujours croire en ses chances et se donner le moyen de concrétiser tous les projets. Stéphane Plaza confirme qu’il est impératif de rester soi-même, cela permet d’avancer. Il avait tout de même enfilé son plus beau costume pour cette rencontre. Vous avez aussi pu le découvrir le 6 janvier sur M6 pour un rendez-vous spécial.