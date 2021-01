Stéphane Plaza : révélations chocs, découvrez qui paie tous les travaux et les frais de rénovation de ses émissions !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Stéphane Plaza est encore et toujours au centre des polémiques.

En effet, lors de ses émissions où il aide les français à acheter ou à vendre leur maison, dans certains cas des frais très importants de rénovation sont pris en charge. Mais les téléspectateurs les plus assidus de cette émission de M6 se demandent qui peut bien payer la note !

Maison à vendre : les notes peuvent être très salées en fonction des émissions de Stéphane Plaza !

Cela n’aura échappé à personne : Stéphane Plaza, qui est comme on pourrait le penser l’agent immobilier le plus célèbre de France, est très maladroit ! Il n’y a en effet pas une émission où il ne manque pas de casser des objets, quand cela n’arrive pas finalement et qu’on se retrouve alors avec de véritables catastrophes. Certains objets sont irréparables et pourtant les propriétaires des lieux y tenaient beaucoup.

Cela peut également vous arriver : imaginez par exemple que vous ayez dans votre maison un très vieil objet qui n’a qu’une valeur sentimentale même s’il est invendable ou insignifiant pour d’autres personnes : votre vie pourrait être gâchée si quelqu’un vous casserait cet objet, c’est sûr !

Tout de suite, Stéphane Plaza fait sa rentrée dans #RAOM 🏠 pic.twitter.com/O0j2Hvq9ao — M6 (@M6) August 25, 2020

On pourrait d’ailleurs se demander si, quand Stéphane Plaza casse un objet de valeur, celui-ci est remboursé ou non par la production, mais nous n’avons malheureusement pas encore la réponse. Pour les propriétaires de maisons qui sont sur le point de déménager, on imagine bien que parfois cela peut faire un très gros pincement au cœur en découvrant que son objet de valeur sentimentale a été complètement détruit par l’agent immobilier et animateur Stéphane Plaza.

Bien que celui-ci essaye toujours de prendre le ton de la rigolade quand c’est le cas, cela ne fait malheureusement pas toujours rire les participants de l’émission qui n’imaginaient alors pas une seule seconde de voir des accessoires auxquels ils tenaient complètement détruits lors du tournage de cette émission.

L'agent immobilier préféré des Français revient sur M6 !

« #ChasseursdAppart, Qui peut battre Stéphane Plaza » dès le lundi 15 juin à 18:40. pic.twitter.com/ptIQBbpGDv — M6 (@M6) May 26, 2020

Mais hier soir, à l’occasion d’un épisode exceptionnel de Recherche appartement ou maison, nous avons pu apprendre plus d’informations sur les décorations des professionnels qui interviennent dans les émissions de Stéphane Plaza. Comme vous l’avez constaté, dans chaque émission on peut voir Sophie Ferjani ou Emmanuelle Rivassoux prendre la parole et donner les meilleurs conseils pour les propriétaires des lieux. Dans ces cas-là, des frais sont systématiquement engagés, et ces derniers peuvent être importants…

Stéphane Plaza : découvrez qui paye les nouvelles décorations et les travaux mis en place pour les propriétaires !

Comme vous pouvez très bien vous en douter, cela peut coûter une certaine somme que de devoir faire des travaux dans une maison, et malgré le fait qu’il s’agisse d’une émission de télévision sur M6 avec Stéphane Plaza, on est parfaitement en droit de se poser de sérieuses questions à ce propos.

Bravo à Stéphane Plaza : 15ème personnalité masculine préférée des Français dans le classement JDD (Ifop) ! 🎉 pic.twitter.com/K2PZIDHFQ7 — M6 (@M6) December 27, 2020

Comme on a pu l’apprendre récemment, il y aurait un palier maximum à ne pas dépasser dans le cadre de l’émission : un budget serait établi de 8000 euros par intervention, ce qui n’est pas anodin !

Mais heureusement pour les participants, c’est bien la production de l’émission qui prend à sa charge tous les travaux dans ce cadre là, et ils ne sont donc pas attribués aux participants de l’émission : voilà qui est rassurant pour toutes celles et ceux qui se posaient des questions à ce sujet…