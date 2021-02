Stéphane Plaza : Sophie Ferjani balance tout sur les coulisses avec lui, gros scandale !

Il peut arriver parfois que Stéphane Plaza soit au cœur de polémiques graves, comme on a en effet pu le voir il y a tout juste quelques jours avec des révélations assez choquantes concernant son attitude envers un ancien candidat d’une émission.

On a en effet pu entendre parler de discussions que les téléspectateurs n’ont pas du tout apprécié entre Stéphane Plaza, l’animateur de M6 et agent immobilier, et Paul de l’émission Les 12 Coups de Midi, que l’on avait pu voir pendant de nombreuses émissions aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

Il faut dire que le jeune homme a fait sensation à l’époque sur le plateau de l’émission mythique de TF1 : personne n’aurait pu penser un jour que ce dernier allait pouvoir gagner des sommes aussi importantes, et on imagine que cela a pu susciter de l’intérêt chez certaines personnes. Mais est-ce le cas de Stéphane Plaza qui aurait pu en profiter pour pouvoir faire une proposition au jeune homme ? Et bien tout porte à croire qu’il y a eu une discussion assez sérieuse entre les deux hommes que personne n’aurait pu imaginer par le passé.

Stéphane Plaza : il est dans la tourmente depuis ses dernières déclarations choquantes qui ont été dévoilées

On ne peut qu’imaginer que l’agent immobilier aurait préféré ne pas laisser public cette discussion qu’il a pu avoir par le passé avec notamment cet ancien candidat des 12 Coups de Midi.

Alors que ce dernier se trouve être un des meilleurs candidats que l’on ait pu voir dans toute l’histoire de l’émission, les téléspectateurs ont été complètement sous le choc quand ils ont appris des révélations complètement dingues au sujet de l’agent immobilier.

On a en effet pu apprendre qu’il avait essayé de vendre un bien immobilier à l’ancien candidat mythique des 12 Coups de Midi. Mais pour autant, celui-ci ne s’est pas fait séduire par la proposition alléchante de Stéphane Plaza qui aurait semble-t-il bien apprécié de pouvoir vendre un appartement à Paul, qui a empoché une très grande somme d’argent lors de sa participation au jeu télévisé mythique de TF1.

Mais c’est une nouvelle annonce assez fracassante que l’on a pu découvrir également de la part de l’une de ses collègues que l’on peut voir dans les émissions de Stéphane Plaza en la personne de Sophie Ferjani, et le moins que l’on puisse dire c’est que plus d’un téléspectateur n’a pas été déçu de ces nouvelles complètement dingues !

Une rencontre exceptionnelle avec @stéphaneplaza alias tonton plaza ❤️

Un grand merci pour cette soirée inoubliable, pour vos précieux conseils et votre soutien ✨ pic.twitter.com/edwqD9wurw — lisa dann (@lisadann15) February 11, 2021

Sophie Ferjani balance tout sur Stéphane Plaza, personne ne s’attendait à cela de sa part

C’est une vraie honte pour l’animateur de Maison à vendre et personne n’aurait pu un jour penser cela de lui un jour si Sophie Ferjani n’avait pas tout balancé de son côté.

Il semblerait en effet que, alors qu’il avait une coupure d’eau chez lui, Stéphane Plaza n’aurait pas hésité une seule seconde à utiliser la salle d’eau d’un des couples qui essayait de vendre son bien immobilier ! La chaîne M6, qui a pu retrouver les images quand Sophie Ferjani a évoqué ce fait déroutant, n’a pas hésité une seule seconde à les diffuser !

En effet, on a pu découvrir dans une émission spéciale qui revenait sur tous les anciens épisodes de l’émission mythique de Stéphane Plaza que celui-ci n’hésitait pas à prendre des décisions radicales quand celles-ci s’imposent à lui, et les téléspectateurs ont été assez ravis de revoir cette séquence mémorable de l’émission…