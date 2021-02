Stéphane Plaza : sous l’emprise de l’alcool face à Karine Le Marchand, il balance tout !

C’est une nouvelle annonce qui risque de faire encore une fois beaucoup de bruit. En effet, on a pu découvrir Stéphane Plaza, l’animateur de la chaîne M6, divulguer des informations concernant la vie commune qu’il a eu pendant un court moment avec Karine Le Marchand.

Mais bien entendu, il ne s’agit pas là d’une histoire de couple ! En effet, ce n’est pas parce que les deux animateurs ont vécu ensemble qu’il y a une quelconque histoire amoureuse entre les deux protagonistes, néanmoins nous avons eu l’occasion de découvrir des détails très amusants…

Stéphane Plaza : il balance tout sur sa vie avec Karine Le Marchand qu’il a connu par le passé !

Voilà une nouvelle qui a de quoi étonner les téléspectateurs de M6 qui ne s’attendaient clairement pas à une telle annonce. En effet, d’habitude, l’animateur et agent immobilier Stéphane Plaza se veut plutôt discret sur sa vie privée.

Il a d’ailleurs déclaré dans une interview récente qu’il ne comptait plus jamais parler de sa vie amoureuse ! Une décision forte prise par l’animateur de Maison à vendre, toutefois cela ne l’a pas empêché de donner des informations croustillantes au sujet de sa vie personnelle…

En effet, nous avons pu apprendre que l’animateur avait vécu pendant une très courte période de sa vie avec Karine Le Marchand, l’animatrice du grand jeu de télé-réalité L’amour est dans le pré. D’ailleurs, cela a fait beaucoup de bruit et les rumeurs sont allé très loin à leur sujet : on a pu lire tout et n’importe quoi mais Stéphane Plaza a heureusement rétabli toute la vérité à ce sujet !

Tout s’est passé en effet lors d’une soirée où Stéphane Plaza s’est rendu chez Karine Le Marchand pour une occasion très particulière : suite à une panne d’électricité à son domicile, l’animateur de Maison à vendre est venu s’installer chez son amie qui anime l’émission L’amour est dans le pré qui fait chaque année un gros carton sur M6.

Mais alors que l’animatrice aurait bien aimé aller se reposer dans son lit bien au chaud, l’agent immobilier lui aurait parlé pendant trop longtemps et aurait pu se livrer à toutes sortes de confidences. C’est lors d’une récente interview que nous avons pu obtenir tous les détails de cet événement assez hors du commun !

Stéphane Plaza : il raconte tout sur sa nuit chez Karine Le Marchand qui aurait pu dérapé !

C’est dans les colonnes du fameux magazine Télé Loisirs que Stéphane Plaza s’est enfin offert un logement où il reste beaucoup de travaux à réaliser ! A cause de cette fameuse panne d’électricité, l’agent immobilier se serait donc réfugié chez Karine Le Marchand, mais tout ne se serait pas passé comme prévu !

En effet, alors que l’animatrice espérait passer une nuit tranquille, Stéphane Plaza avait une autre idée en tête. Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, l’animateur a donc décidé d’ouvrir deux bonnes bouteilles de vin avant de les boire ! C’est alors que les choses ont complètement dégénéré…

L’animatrice s’est empressée de demander à Stéphane Plaza de se coucher avec l’heure tardive, mais il n’a rien voulu savoir ! A cause du couvre-feu, l’animateur était d’autant plus dans l’impossibilité de revenir chez lui, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Karine Le Marchand l’a accueilli même si on pourrait penser qu’elle le regrette en voyant les images de sa story sur Instagram !