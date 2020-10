Stéphanie Clerbois : Bientôt maman pour la 2ème fois, la jeune femme dévoile sa rancune contre Éric le père du petit Lyam !

View this post on Instagram

Semaine 24. Les moments les plus beaux durant la grossesse, les visites prénatales chez le Gygy.🥰 Je vous avoue qu’en tant que maman stressée de la vie elles me stressent aussi!😅 Ma princesse se porte bien et bouge beaucoup! maman n’a pas trop vu son visage mais a pu compter ses petits doigts sur ses petites mains.🥰❤️Ah oui maman n’a pris qu’un kilo durant ce mois… mais bon il en reste encore 4 pour en prendre davantage.☺️ Je vous lis beaucoup et je me rends compte qu’il y a énormément de futures mamans! À quelle semaine êtes-vous? Fille ou garçon? Date prévue de l’accouchement? Premier, deuxième, troisième… enfant? Je veux tout savoir sur vous les moms.❤️☺️ Bon week-end!