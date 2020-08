Stéphanie Clerbois (Mamans et célèbres) : l’ancienne candidate de Secret Story est enceinte !

Stéphanie Clerbois surprend ses fans en annonçant un heureux évènement. Cette ancienne candidate de Secret story est à nouveau enceinte et n’a pas manqué de le partager avec ses fans.

Stéphanie Clerbois a trouvé une belle façon de communiquer sa nouvelle grossesse.

Et de deux pour Stéphanie !

Le 20 juillet dernier, elle a posté sur Instagram une photo d’elle avec un ventre bien arrondi. A 31 ans, la Belge attend son deuxième enfant et ne pouvait cacher ses émotions à l’attente de ce bébé. Sous la photo, elle lui adresse déjà un message émouvant en signe de son amour maternel. Cette candidate de télé réalité indique avoir hâte de prendre sa progéniture dans ses bras. Elle promet entre autres à ce nouveau bébé un amour sans équivalent ainsi qu’une protection maternelle comme elle l’avait fait avec son fils aîné Lyam.

La jeune femme est en effet déjà maman d’un petit garçon de 5 ans. Bientôt un grand frère, ce dernier s’excite à l’idée d’avoir un petit frère ou une petite sœur. D’ailleurs, sa maman avoue même qu’il lui en avait fait la réclamation depuis un bon moment. Lyam serait aux petits soins avec sa mère en surveillant de près sa grossesse.

Cette deuxième grossesse n’est pourtant pas une partie de plaisir pour la Belge. Dans une entrevue, elle déclare la vivre avec difficulté. Stéphanie Clerbois dévoile que son malaise journalier lui donne beaucoup de fil à retordre. Avec son envie de vomir grandissant au fil des trimestres, elle avoue avoir du mal à digérer ses repas et manque souvent d’appétit. A cela s’ajoute une pilosité croissante dont la jeune femme ne cesse de se plaindre. Entre la barbe et la raie ventrale, elle accuse ses folles hormones pour ces poils plus que voyants.

Une maman pourtant célibataire

Si ses fans semblent bien digérer l’annonce de cette grossesse surprise, Stéphanie les a toutefois choqués en dévoilant l’identité du père de son enfant. Il s’agit de son ex Éric qui est également le père de son fils aîné. Sa relation tumultueuse avec celui-ci n’arrange guère la situation. En effet, elle confie qu’ils se sont revus à l’abri des regards indiscrets pour tenter de recoller les morceaux et ainsi pouvoir évaluer la possibilité de devenir une famille pour le bien de Lyam. Toutefois, la venue d’un deuxième enfant pourrait être problématique vu que le couple hésite à se remettre définitivement ensemble et fonder une vraie famille.

Stéphanie considère ce « bébé surprise » comme une bénédiction. Outre le message destiné à cet enfant, elle écrit également quelques lignes d’éloges pour Éric.

Elle affirme qu’Éric se comporte en père modèle avec leur fils aîné et ne met guère en doute ses qualités paternelles. L’ex secretiste a aussi souligné la probabilité que les deux tourtereaux soient vraiment faits l’un pour l’autre et que ce deuxième enfant pourrait les conduire au bonheur familial. Pourtant, elle nie utiliser cette grossesse comme prétexte pour rallumer la flamme qui s’est éteinte il y a 2ans de cela. Pareillement, face aux critiques, la maman de Lyam répond fermement qu’elle n’envisage nullement de se marier juste parce qu’elle est à nouveau enceinte. Elle compte simplement sur l’évolution de leur relation pour voir où celle-ci peut les mener.

Par ailleurs, les deux futurs parents s’arrangent de leur mieux pour la venue de leur bébé. Stéphanie serait déjà à la recherche d’une maison à proximité de l’école de Lyam et de la demeure d’Éric.

De son côté, le futur papa exclame sa joie de bientôt prendre sa progéniture dans ses bras. Néanmoins, la maman star ne laisse aucune autre indication sur le devenir du couple.