Stéphanie Durant (Les Marseillais) : testée positive au Covid-19, elle se confine avec Théo Soggiu !

Stéphanie Durant atteinte de coronavirus ?

Mardi passé, le Premier Ministre de la France affirmait encore que la situation est préoccupante. Une inquiétude qui se généralise au regard du nombre de cas recensés dans le pays ces derniers jours. Plusieurs célébrités, comme Tibo InShape, Juju FitCats qui ont été testées positives, se sont exprimées à ce sujet. Stéphanie Durant, ayant aussi vécu la même situation, n’a pas hésité à partager son expérience sur les réseaux sociaux.

Stéphanie, la célèbre candidate qui a participé à l’émission des Marseillais de 2012 à 2017 a révélé qu’elle avait été testée positive au coronavirus. Alors qu’elle est avec son amoureux, Théo Soggiu, la jeune femme affirme qu’ils ont été mis en quarantaine. Son compagnon a également subi le test mais qui s’est révélé négatif. Elle a décidé de donner de ses nouvelles au travers d’une vidéo qui a massivement été partagée sur Instagram. Dans son message, elle a tenu à informer et sensibiliser ses followers tout en partageant son expérience. Elle a rassuré sa communauté qu’elle allait bien et qu’elle n’aurait pas eu de gros symptômes. Contrairement à ce que certains pensent encore, le coronavirus n’arrive pas seulement aux autres, c’est d’ailleurs ce que la jeune femme a voulu préciser à ses fans.

Stéphanie Durant et Théo Soggiu confinés

Elle pense avoir été contaminée à Saint-Tropez où elle passait ses vacances avec son fiancé. Cette nouvelle qui n’a laissé aucun de ses followers indifférents lorsqu’on sait les ravages que cette maladie à fait dans le monde. Stéphanie qui s’étonne sur la possibilité qu’elle ait pu attraper le covid-19 car elle révèle qu’ils ont respecté toutes les consignes, portaient leurs masques aussi bien à l’extérieur qu’aux toilettes. Traumatisée par cette situation, la jeune Stéphane Durant déclare qu’elle a même envie de dire aux gens de ne pas se rendre à Saint-Tropez bien que la vie devrait continuer. Elle essaye néanmoins de sensibiliser tous ceux qui souhaitent aller de ce côté de la France car elle pense qu’il y aurait plusieurs cas dans cette ville.

Le coronavirus qui est une maladie mondialement connue, n’a épargné personne même pas les stars. C’est d’ailleurs pour cette raison que les préfets des villes françaises ont décidé de durcir les règles. Désormais, chaque citoyen habitant dans une grande ville devrait circuler dans la rue avec un masque. Une mesure qui pourrait considérablement réduire le taux de contamination. Depuis la sortie des résultats de son test, Stéphane et son fiancé Théo Soggiu sont en confinement pour environ 15 jours. Bien qu’étant dans la même maison, les deux amoureux n’ont plus le droit de se toucher et n’utilisent même plus la même salle de bain. Une situation que l’ex-candidate de la téléréalité avoue être très compliquée.

Une situation qui a troublé la blogueuse

Pour leur bien-être commun, les deux tourtereaux sont obligés de se plier au respect de toutes les mesures édictées par les médecins. La jeune dame déclare avoir pleuré quand elle a appris cette mauvaise nouvelle. Après une longue période de confinement, qui a duré environ 3 mois, elle doit à nouveau passer 15 jours sans se déplacer. Ceci étant, elle ne pourra pas rencontrer sa famille qui vit également à Marseille. Le coronavirus qui représente une préoccupation majeure pour les pays du monde, n’est pas à négliger. Les pouvoirs publics français ne cessent de sensibiliser les populations sur les précautions à prendre pour éviter de se faire contaminer par cette maladie.

La vie de la blogueuse connaîtra un nouveau changement durant les quinze jours à venir. Cette situation embarrassante a attiré la sympathie de ses followers qui lui ont adressé plein de messages d’encouragement.