Stephen Amell (Oliver Queen – Arrow) serait-il jaloux de son cousin Robbie Amell ? Grosses révélations !

Les internautes se questionnent sur le cas d’une éventuelle rivalité entre la star qui interprète Oliver Queen dans « Arrow » et son cousin Robbie Amell dans « The Flash ».

Est-ce que Stephen Amell envie la carrière très prometteuse de son jeune cousin ?

Nombreux sont les followers sur Twitter à avoir posé la question. La réponse de Stephen s’est faite simple : dans une famille d’artistes, il y toujours une rivalité et un esprit de compétition mais c’est une rivalité très saine. Selon l’acteur : « Vous n’êtes pas jaloux de votre famille, vous la célébrez ! ». L’Archer vert préfère encourager les talents de son jeune cousin et n’est pas du tout vert de jalousie. Leur complicité est toujours intacte.

Les deux acteurs, malgré leurs différences d’âge ont toujours été très proches. Ils l’étaient tellement que quand Robbie avait 15 ans, il s’est fait passé pour son cousin. Il raconte sur le plateau de « A little late with Lilly Singh » comment il s’est fait passé pour Stephen. Il y avoue avoir « emprunté » sa carte d’identité pour se rendre dans les bars. En fait, c’était pendant une de leur réunion de famille que Robbie demande s’il avait une carte d’identité. Il a sept ans de plus que lui donc forcément il en avait une.

La huitième et dernière saison d’Arrow a s’est achevé le 28 janvier 2020 aux Etats-Unis. Pour la poursuite de sa carrière, Stephen Amell sera de nouveau devant la caméra pour l’adaptation en série d’un film SYFY : « Code 8 ». On y retrouvera aussi son cousin Robbie Amell. Code 8 est financé grâce à une campagne sur internet. Ce film est lui aussi une adaptation d’un court métrage qui a été tourné en 2016. Cette histoire nous fait vivre dans un univers où 4% de la population possèdent des pouvoirs surnaturels.

Le parcours de ces deux jeunes acteurs canadiens très taletueux

Stephen Amell est un acteur d’origine canadienne qui est né le 8 mai 1981 à Toronto. Son personnage le plus connu à ce jour est le milliardaire Oliver Queen dans Arrow. Il est le fils de Sandra Anne et de Thomas J. Amell. Comme énoncé précédemment, c’est aussi le cousin germain de l’acteur Robbie Amell. Il est allé à St Andrew’s College, un établissement privé pour garçon.

C’est à l’âge de 23 ans que Stephen obtient son premier rôle. C’était dans « Queer As Folk ». Il y jouait un professeur de fitness gay le temps de deux épisodes. Pendant un certain temps, il apparaissait souvent dans des cop-shows comme NCIS, Los Angeles, ou encore Les Experts. Il obtient ensuite des rôles plus importants dans des séries comme The Vampire Diaries et Hung. C’est en 2012 qu’il commence à interpréter Oliver Queen dans Arrow. Cette série compte en tout huit saisons et 170 épisodes.

Quant à Robert Patrick Amell, plus connu comme Robbie Amell, il est né à Toronto lui aussi, le 21 avril 1988. Il grandit avec son père Christopher Amell, sa mère Jennifer et sa sœur. Il commence très tôt, à 6 ans, avec le tournage de publicités et le mannequinat. A 16 ans, il commence à cultiver sa passion pour la comédie en participant à des théâtres scolaires. Il prend même des cours à l’école Canadian Studios Acting.

C’est en 2005 qu’il commence à apparaître sur le petit écran, notamment dans « Treize à la douzaine 2 », « Scooby-doo » ou encore « American pie : campus en folie ».En 2013, il obtient son premier grand rôle en tant que Stephen Jameson dans « Tomorrow People ».

Il devient producteur exécutif dans la série Code 9 où il y apparaît avec son cousin Stephen Amell.