Stranger Things (Netflix) : la saison 5 est enfin annoncée, c’est officiel ! Les fans sont ravis !

Il y a quelques années, les frères Duffer, scénaristes de la série à succès Stranger Things disaient que la série pourrait se terminer après la saison 4.

La 5e saison en préparation, le dernier mot pour Netflix

Peu de temps après, il a été révélé qu’il pourrait y avoir cinq saisons de la série par le producteur exécutif et réalisateur Shawn Levy.

David Harbour, la star de Stranger Things, a laissé entendre que la saison 5 était en préparation dans une récente interview avec Gold Derby. «… Mais je vais vous dire dans la saison 4 et dans la saison 5, si jamais nous sommes capables de filmer à nouveau, il y a beaucoup à révéler autour de la complexité de cette histoire, qui est vraiment riche, et je suis vraiment excité (…). Et c’est l’une de ces choses où je vois la série dans son ensemble. Parce que nous connaissons la fin, vous pourrez revenir en arrière et le regarder et voir, vous savez, ce que nous plantions dans la saison 3 qui a porté ses fruits dans la saison 4 et la saison 5. » a-t-il annoncé.

Le tournage de la saison 4 avait commencé à Atlanta avant d’être brutalement arrêté en raison du coronavirus. Mais s’il y a une lueur d’espoir, Matt Duffer a reconnu que tout ce temps en quarantaine leur avait donné une chance de vraiment peaufiner l’histoire de la saison en cours. «Nous avons eu beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts», a-t-il ajouté.

Techniquement, Netflix a le dernier mot à propos de cette saison 5, mais soyons réalistes, Netflix n’annule pas Stranger Things. La série aura lieu aussi longtemps que les frères Duffer le voudront.

Stranger Things aura le droit à une saison 5 sur Netflix https://t.co/ocGhtH07za — Didoudhie (@Didoudhie) August 21, 2020

Bien sûr, Netflix n’a pas annoncé que la saison 4 de Stranger Things serait la dernière saison. Ils le font pour presque toutes les autres grandes émissions de Netflix qui se terminent, et ne l’ont pas fait pour Stanger Things. Ce qui fait que les fans n’ont pas pensé que la saison 4 serait la fin.

La production de Stranger Things 4 devrait donc reprendre dès le 17 septembre, selon que Netflix et les producteurs mettent en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité et de santé que l’industrie a institué pour protéger les acteurs et l’équipe du COVID-19.

A quoi s’attendre pour la suite de l’aventure

Pendant la pandémie du COVID-19, les créateurs Matt et Ross Duffer ont dit avoir travaillé dur sur la suite de l’aventure. «Nous savons quelle est la fin, et nous savons quand. La pandémie (du coronavirus) nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour la série. » a déclaré Ross Duffer.

Les aventures continuent donc pour Eleven, Mike, Dustin, Steve, Joyce et le reste du gang de la capitale des monstres du monde : Hawkins, Indiana. Et puis il y a le shérif Jim Hopper, qui a terminé la saison 3 en se sacrifiant dans un centre de recherche soviétique au fond du centre commercial Starcourt, et qui s’est ensuite retrouvé dans une prison sibérienne dans le teaser de la saison 4.

Stranger Things : les showrunners confirment que la série aura bien une saison 5 https://t.co/I9C1gJ5wwx — YoouKubeBot (@YoouKube) August 21, 2020

Harbour a également mentionné que, «New York», «Vietnam» et «Papa» auront une plus grande signification dans la nouvelle saison. Dans le contexte, Harbour mentionne la saison 5 et son lien avec le traumatisme de Hopper et son passé. Bien que Harbour ne révèle pas ce qui est exactement arrivé à Hopper, il mentionne que le passé de Hopper continuera à être exploré au cours des quatrième et cinquième saisons. Prochainement, nous en apprendrons beaucoup plus sur ce héro. Netflix nous laisse espérer