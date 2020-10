Stress : découvrez les meilleurs exercices de respiration pour réduire le stress !

Lors d’un entretien, d’un examen, face à un groupe de personnes ou à une situation particulière, on peut être en proie au stress. Si cela est courant, ce n’est pas pour autant une fatalité. Quelques exercices de respiration peuvent apaiser de façon instantanée ce mal être.

Se concentrer sur la respiration pour vaincre le stress

Souffler dans un papier ou boire des tisanes ne soulagent pas toujours du stress. L’une des meilleures solutions en la matière, consiste à travailler sur sa respiration.

La respiration abdominale

Les bébés respirent par le ventre, et il y a bien une raison pour cela. D’ailleurs les chanteurs d’opéra qui ont besoin de souffle le font également. En grandissant, on a tendance à oublier cette fonction qui pourtant procure d’innombrables bienfaits. Déjà, l’amplitude respiratoire augmente de plus de 70% quand on respire par le ventre, alors que c’est de 30% pour la respiration thoracique.

La respiration abdominale permet d’apporter plus d’oxygène au cerveau, de réduire le stress, et même d’améliorer les performances physiques et le bien-être général.

Pour s’y entraîner en cas de stress, il faut s’asseoir et placer les mains sur le ventre. Cela permettra de sentir les mouvements de va-et-vient. On inspire donc environ 3 secondes par le nez, gonflant ainsi le ventre sans forcer, puis on bloque la respiration pendant encore 3 secondes. On inspire ensuite très lentement par la bouche cette fois, laissant le ventre se dégonfler.

La respiration alternée

Ici, on se concentre sur chaque narine du nez. Cela permet non seulement d’avoir un équilibre nerveux plus stable, mais surtout une meilleure santé, moins de tension, et un sommeil régénérateur.

Pour le faire, il faut boucher la narine gauche, et expirer l’air de la narine droite. On inspire de cette même narine, puis elle est bouchée à son tour. L’air inspiré est expiré par la narine gauche qui est débouchée pour le coup. Il faudra recommencer l’exercice pendant environ une minute.

La cohérence cardiaque

Il s’agit ici de contrôler les battements de son cœur pour une meilleure régulation du cerveau. Cela permet de stabiliser un état émotionnel, réduisant ainsi les tensions et l’anxiété. Avec cette méthode, on se recentre sur soi, ce qui aide à accroître les capacités intellectuelles, mais surtout diminuer le stress.

Pour un meilleur résultat, il faut réaliser cet exercice 3 fois par jour. Il suffit de 5 minutes pour le réaliser et pour cela, il faut être confortablement installé. En position assise, le dos bien droit, il faudra respirer par le ventre 6 fois par minute, et le répéter 5 fois. D’où les 5 minutes nécessaires.

La respiration avec projection

Il s’agit ici, d’associer la respiration à la visualisation, ce qui au final, est très efficace. Le but est de réaliser des exercices de respiration, tout en imaginant les yeux à moitié fermés, des éléments bénéfiques de son entourage et réalisant ainsi des exercices de respiration. Ces éléments peuvent être un souvenir, une sensation, etc., pourvu que cela apporte une pensée positive.

Pour faire cet exercice de respiration, il faut rester debout et positionner ses bras tout le long du corps. Les yeux doivent être fermés, et il faudra visualiser les faits positifs tout en inspirant, pendant plusieurs secondes. On expire ensuite par la bouche, ce qui transfère la sensation de bien-être visualisée à l’ensemble du corps, éliminant les tensions négatives. La respiration avec projection peut se faire matin et soir.

Tous ces exercices de respiration ont pour effet, d’apporter de l’apaisement, et de réduire le stress en toute situation.