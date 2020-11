Stromae : le célèbre chanteur sera bientôt de retour après une longue pause !

Après l’avoir espéré pendant de longues années, puis s’être fait une raison pour certains, il y a une bonne nouvelle pour les millions de fans du chanteur et créateur de mode Stromae. En effet, sans qu’il n’y ait de date, il pourrait très bien y avoir bientôt, un nouvel album !

Musicien un jour, musicien toujours…

A 35 ans, Paul Van Haver, de son nom d’artiste, Stromae, a à son actif, une carrière musicale impressionnante, qui lui a valu d’avoir des millions de fans à travers le monde. Cependant, alors qu’il était au top de sa carrière, et que rien ne le présageait, le chanteur a brusquement annoncé l’arrêt de sa carrière, à la plus grande désolation des fans, qui ne cessent d’augmenter.

En collaboration avec sa femme Coralie Barbier qui est une grande styliste, et de son petit frère, le chanteur a créé le label « Mosaert », qui soit dit en passant, est une anagramme de son nom de scène. Devenu créateur de mode, il a lancé il y a peu, une nouvelle collection de vêtements.



Quant à la musique, si les fans de Stromae désespèrent toujours de le voir revenir, le chanteur leur a donné de l’espoir en confiant au média Libération : « Je n’ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n’étais vraiment pas bien. J’en fais tous les jours, je travaille avec et pour d’autres… Un album arrivera à un moment donné mais je n’ai pas vraiment de date… Même si j’avais été sous un contrat d’artiste, on n’aurait pas pu m’obliger. Soit j’aurais trouvé un subterfuge, soit j’aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre… Plein d’artistes font ça. »

Ce temps de pause que s’est accordé Stromae dans la chanson, lui a permis de se diversifier, et de faire autre chose, comme de devenir producteur. Il est alors intervenu auprès de plusieurs artistes et pas des moindres. Il y a par exemple Vitaa, MHD, Disiz, et autres. En 2019, le Maestro a collaboré avec le célèbre groupe anglais Coldplay. Notons qu’il y a 2 ans, l’artiste est devenu papa pour la 1ère fois d’un petit garçon.

Pourquoi avoir arrêté sa carrière de chanteur, en pleine ascension ?

Il y a environ 4 ans, précisément le 1er décembre 2016, le chanteur belge Paul Van Haver (Stromae), a annoncé au public, qu’il arrêtait sa carrière musicale. Ses explications ont été claires, et même si les fans en étaient désolés, la sentence était déjà tombée : « Chanter, je n’en ai plus du tout envie. Mais de la musique je n’arrête pas d’en faire. »

On comprend maintenant que la pause concernait uniquement le fait de chanter et de faire des tournées… Interrogé dans la période par le média Paris Match, l’artiste a évoqué la grande fatigue qu’a engendrée son succès musicale : « Trop d’énergie, de fatigue, de route… J’étais exténué. C’est un vrai boulot, il ne s’agit pas de faire le fanfaron sur scène et de kiffer la vie parce que tout nous réussit… Être sans cesse sur le devant de la scène et porter un drapeau, j’ai donné. »

Ce n’est donc pas la musique en elle-même qui a épuisé Stromae. Cela explique du coup, le fait qu’il continue de collaborer avec des artistes malgré tout. Rappelons que le 2e album du chanteur, qui est intitulé Racine Carrée, avait été écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires.

Avec ce succès impressionnant, le chanteur avait honoré plus de 200 dates de concerts, dans 25 pays, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. De plus, il lui a fallu participer à des festivals, des concerts, et se rendre sur des plateaux télé. Bref, Stromae était sollicité partout, ce qui demande beaucoup de force physique et émotionnelle.

Après tout ce temps de pause, ses fans l’espèrent plus que jamais… A très vite Stromae !