Stromae : le chanteur dévoile une rare photo de leur fils pour la première fois ! Les internautes sont choqués !

Aussi, on comprend que la photo partagée par l’épouse de l’artiste, Coralie Barbier, ait tant émue les fans du belge.

Coralie partage un moment tendre pour le bonheur des fans

Ce n’est plus un secret pour personne, Paul Van Haver, alias Stromae, a décidé depuis quelques années maintenant, de mettre un terme à sa carrière de chanteur. Agé de 35 ans et marié à Coralie Barbier, une styliste de nationalité belge comme lui, ils ont depuis quelques mois, un petit garçon de moins de 2 ans.

Stromae a décidé de tenir sa vie familiale à l’abri des médias, surtout en ce qui concerne son fils. D’ailleurs, le prénom du petit n’a jamais fuité de sa naissance, et les fans n’ont jamais vu son visage. Dans ces circonstances, c’est avec surprise et joie que ces derniers ont vu sur le compte Instagram de Coralie Barbier, une photo de Stromae et de son fils, partageant ce qui semblait être un moment de complicité, en ce lundi 3 août 2020.

Evidemment, sur la photo, on ne voit pas le visage du petit, puisqu’il est de dos avec son père. Une chose est certaine cependant, c’est que le petit bonhomme a bien poussé. Du cliché partagé par Coralie Barbier, on peut déduire qu’ils passent leur vacance en famille, quelque part près de la mer.

Avant la photo, une belle vidéo…

La publication du 3 août réalisée par Coralie Barbier n’était pas la première du genre. En effet, le dimanche 14 juin dernier, lors de la fête des pères, Coralie Barbier avait également publié sur Instagram une petite vidéo de son mari et de son fils, en train de faire du vélo sur un porteur en bois. Une vidéo que les fans ont trouvée « adorable ! ».

Toutefois, comme on s’en doute, la vidéo ne montre le petit que de dos, afin que son identité soit préservée. La légende de la vidéo disait en anglais : « Bonne fête des Pères« . Notons que cette vidéo a été vue plus de 20 mille fois !

Stromae et Coralie Barbier : leur histoire d’amour

C’est en 2013 que Stromae et sa femme se sont rencontrés. L’ex-chanteur alors une superstar, avait fait appel à Coralie Barbier, pour ses talents de styliste. En effet, cette dernière qui est originaire de Namur en Belgique, est connue pour être une grande styliste ayant déjà travaillé avec de grands noms.

Elle commence donc une collaboration avec Paul Van Haver, créant pour lui, divers costumes. Peu à peu, leur relation se transforme, et ils tombent amoureux. Pour autant, les 2 tourtereaux demeurent plutôt discrets sur leur histoire, même si Stromae finit par l’évoquer dans la presse, à un moment donné. Ils finissent par se marier, toujours dans la discrétion.

Particulièrement fructueuse, la collaboration entre Stromae et Coralie Barbier les amène à la création de leur propre marque de vêtements. Intitulée « Mosaert », cette marque s’inspire de la wax, et rappelle les tenues aux imprimés symétriques et très colorés, que l’on associe dorénavant au dress-code de Stromae.

Grâce à cette hantise d’être loin des projecteurs, Stromae et Coralie arrivent à vivre leur relation à l’abri des regards. Même leur mariage qui a été célébré en décembre 2015 dans leur pays la Belgique, s’est déroulé dans la plus grande discrétion. Rappelons que l’ancien chanteur a vendu plus de 3,5 millions d’albums. Cependant, malgré qu’il soit toujours très aimé de ses fans, qui rêvent toujours de le revoir revenir sur le devant de la scène, Stromae semble bel et bien avoir tiré un trait sur son métier de chanteur… pour le moment !