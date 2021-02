Sublimer les cheveux : il suffirait de remplacer l’huile de coco par l’eau de coco pour avoir une chevelure douce !

Il existe une multitude d’astuces notamment sur les réseaux sociaux, des compléments alimentaires ou encore des aliments décrits comme miraculeux. Vous avez une quantité astronomique de soins que votre coiffeur peut vous vendre, mais il suffirait finalement d’adopter une technique assez simple. Nous avons pu la trouver sur le site de Femina et il nous informe que l’eau de coco serait nettement meilleure que l’huile.

Pourquoi ne faut-il pas utiliser l’huile de coco ?

Vous connaissez bien sûr le lait de coco qui peut être utilisé pour la réalisation de bons petits plats, certains produits pour le corps sont aussi à base de cette substance puisqu’elle est très nourrissante. Si vous avez tendance à avoir une peau desséchée, cette méthode serait idéale pour retrouver de la douceur. Toutefois, l’huile de coco ne serait pas bénéfique pour les cheveux puisqu’elle a tendance à les alourdir. Par conséquent, si vous constatez que vos cheveux sont assez gras et lourds, il y a de grandes chances que la principale responsable se nomme huile de coco si vous l’utilisez bien sûr.

Dans le monde de la beauté, il est difficile de compter le nombre de recettes et d’astuces puisqu’elles sont vraiment nombreuses .

. Seul votre coiffeur pourra par exemple vous aider à trouver les bons soins que vous ayez des cheveux fins, épais, fragilisés, forts, colorés…

Toutefois, les produits chimiques sont mis de côté, car les femmes veulent absolument renouer avec le naturel, c’est pour cette raison que les remèdes de grand-mère ont la cote.

La coco a de nombreuses vertus que ce soit pour le monde de la beauté ou le secteur capillaire, mais il ne faut pas l’utiliser sans un minimum de connaissances. Vous savez sans doute que l’huile est grasse, il suffit de verser quelques gouttes dans la main pour avoir un aspect assez gras et désagréable. De ce fait, les cheveux ne peuvent pas assimiler ce gras et ils deviennent luisants comme pour la peau qui a un excès de sébum.

Vous devez donc acheter de l’eau de coco qui apportent toutes les qualités hydratantes sans les désagréments liés au gras. Vous avez aussi pu découvrir des boissons à base d’eau de coco, elles seraient intéressantes pour perdre du poids.

Le Top 3 des avantages de l’eau de coco

Comme nous avons pu le préciser au sein de cet article, il serait dommage de se passer des produits à base de coco puisqu’ils sont vraiment efficaces. Vous aurez donc comme premier avantage, celui lié à l’acné. Le site Puretrend nous apprend que le fait de consommer de l’eau de coco permet d’avoir un teint plus lumineux, vous luttez contre les imperfections, les marques de vieillesses et la sécheresse cutanée qui peut aussi favoriser l’apparition des rides. Le second point fort est lié à l’anti-âge puisque vous avez une eau riche en acide laurique et en cytokine. Le combo est parfait pour apporter de l’hydratation sans alourdir la peau et vous pouvez ainsi la nourrir plus aisément.

Pour les cheveux secs, l’eau de coco est parfaite, vous pouvez aussi redonner de la brillance à votre chevelure sans adopter des produits chimiques que vous dénichez dans le commerce. Si vous l’appliquez assez régulièrement sur votre cuir chevelu, les racines et les pointes, vous aurez une chevelure beaucoup plus douce et lisse. Elle sera également facile à démêler avec une brosse de préférence composée avec des poils de sanglier pour supprimer les noeuds beaucoup plus aisément sans arracher les cheveux.