Sugar Sammy « La France a un incroyable talent » : L’humoriste est en couple avec une sublime mannequin !

Il est en couple avec une ravissante jeune femme mannequin d’origine polonaise.

C’est avec un grand plaisir que l’on découvre Sugar Sammy en tant que Jury de l’émission La France a un incroyable talent depuis 2018. Ce qui le caractérise, ce sont surtout ses blagues parfois déplacées qui ne manquent pas de créer des polémiques. Cependant, pour ce qui est de sa relation amoureuse, l’homme de 44 ans mène une vie bien rangée avec la ravissante Nastassia Markiewicz. Ils sont tous les deux en couple depuis 2015 et la jeune femme a dix ans de moins que lui. Les deux tourtereaux n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux et font certainement de nombreux envieux…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sugar Sammy (@sugarsammyk)

Une belle relation d’amour

Il y a bien longtemps que Sugar Sammy fait la une sur les chaînes de télévision et des réseaux sociaux. Si certaines personnes ne le connaissent que pour ses apparitions sur la chaîne M6 et pour ses blagues parfois trash, les grands fanatiques de stand up adoraient déjà son talent depuis des années. Âgé aujourd’hui de 44 ans, il a déjà donné plus d’un millier de représentations dans plusieurs dizaines de pays. Parmi ceux-ci, il y a la France, la Belgique, l’Australie, l’Allemagne, l’Irlande, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Égypte et bien d’autres encore.

Si en ce qui concerne sa carrière tout ce qu’il touche semble se transformer en or, on dirait bien que du côté sentimental, tout va pour le mieux. En effet, Sugar Sammy file le parfait amour avec Nastassia Markiewicz, une sublime jeune femme blonde de 33 ans. Elle est polonaise et tout comme son chéri, elle est née au Canada. Cependant, la jeune femme n’évolue pas dans le monde de l’humour.

En effet, la belle blonde est dans le mannequinat et elle s’essaie au cinéma depuis quelques années. Elle a joué dans plusieurs films et séries. D’ailleurs, son père Andrzej Markiewicz est l’un des plus illustres réalisateurs polonais.

Sugar Sammy sera-t-il bientôt père ?

L’homme de 44 ans est plus amoureux que jamais. Les deux conjoints aiment bien montrer quelques détails de leur couple sur les réseaux sociaux. On a même remarqué que Nastassia n’a eu aucune réticence à accompagner son chéri à Paris, pour la période du tournage de la nouvelle saison de l’émission La France a un incroyable talent. Lorsqu’il a été interrogé sur son couple dans une interview qu’il a accordée à la presse québécoise Télé-loisirs, l’humoriste a exprimé son envie de devenir père.

« On pratique beaucoup en ce moment. C’est dans les plans, je ne peux pas avoir une femme comme ça et ne pas me reproduire », avait-il commencé. On lui reconnait bien son humour. Il a également continué ses déclarations en évoquant son frère qui avait récemment eu un enfant.

« Mon frère a eu un fils récemment et, lorsque je vois la relation qu’il a avec lui, je me dis que c’est exactement ce que je veux vivre, moi aussi. Ça me donne encore plus envie d’avoir un enfant ». L’humoriste espère de tout son cœur que cet événement heureux lui arrivera bientôt et que son enfant naîtra au Québec. Il a également parlé de ses parents qui n’arrêtent pas de lui demander quand il aura un enfant avec Nastassia. On attend de voir dans les jours à venir et on souhaite bonne chance au couple.