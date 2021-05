Sylvie Ortega en énorme rage contre Loana, elle n’a plus de « pitié » et balance tout sur la star de téléréalité

Il ne se passe pas une semaine sans que l’on apprenne un nouveau scandale sur Loana, cette ancienne candidate de téléréalité que l’on a pu voir il y a de cela maintenant 20 ans dans Loft Story.

A l’époque, la candidate était complètement inconnue des écrans de télévision, tout comme l’animateur Benjamin Castaldi qui faisait ses débuts à la télévision, après quelques émissions réalisées avec Michel Drucker.

Loft Story : un succès pour Benjamin Castaldi… mais pas pour les candidats

D’ailleurs, ce n’est que très récemment que l’on a pu découvrir que Benjamin Castaldi avait demandé l’avis de Michel Drucker en ce qui concerne la présentation de l’émission Loft Story. Complètement tétanisé à l’époque, l’animateur mythique de Loft Story a donc pu bénéficier de grands conseils de la part de Michel Drucker, et il n’en attendait pas tant pour être clair !

Malheureusement, il se trouve que très peu de candidats auront réussi à tirer leur épingle du jeu, c’est le moins que l’on puisse dire. Parmi eux, on peut notamment compter sur Steevy Boulay qui a été très rapidement repéré par Laurent Ruquier, l’animateur actuel des Grosses Têtes et à l’époque que l’on retrouvait tous les jours sur Europe 1.

Mais concernant d’autres candidats, comme Loana, on peut dire que c’est la douche froide. Si à l’époque, la jeune femme a pu avoir un certain aura médiatique, désormais elle est en train de vivre un très gros cauchemar que rien ne semble pouvoir arrêter, comme certains de ses proches semblent l’avoir avoué…

Loana dans la tourmente, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises…

On ne compte plus le nombre de fois où Loana a donc été mal en point ces derniers mois. En effet, alors qu’elle a malheureusement passé plusieurs séjours à l’hôpital, Loana a pu subir un certain traumatisme, dont pour certains téléspectateurs elle ne se relèvera jamais. On a pu en effet découvrir qu’elle n’avait pas hésité une seule seconde à plonger dans divers excès, avec notamment de l’alcool et même certains médicaments dangereux pour sa santé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Récemment, on a cru comprendre que Sylvie Ortega et Loana avaient pu s’entraider, mais désormais les deux femmes semblent en guerre. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où Loana a souhaité régler ses comptes directement sur les réseaux sociaux, avec des messages assez alarmants.

Mais cette fois-ci, alors que Loana est au plus mal, c’est Sylvie Ortega qui a pris la parole et qui a fait des révélations complètement dingues en ce qui concerne Loana. Pour être très clair, personne ne pensait que l’ancienne candidate de téléréalité allait pouvoir en arriver jusque-là…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Sylvie Ortega balance tout, elle est très énervée contre Loana

L’ancienne grande amie de Loana Sylvie Ortega a pu prendre la parole sur les réseaux sociaux, et elle semble assez confuse. En effet, elle a pu dire qu’elle n’avait plus du tout de nouvelles de la part de Loana. En revanche, quand on lui demande si Loana lui manque, elle répond clairement qu’elle ne sait plus quoi répondre.

Une situation très compliquée à gérer pour elle, même si elle affirme clairement ne plus avoir de pitié pour Loana qui sait très bien ce qu’elle fait selon elle, après avoir reçu plusieurs « coups de poignards dans le dos ».