Sylvie Tellier : elle choque les internautes avec une photo sur laquelle est est méconnaissable !

Il s’agit notamment d’une stupéfaction autour de l’apparence de la Miss France 2002.

Une photo de la Miss France 2002 a semé le flou parmi les internautes

Sylvie Tellier est la Miss France 2002, originaire de Normandie. Également star de télé, la femme d’affaires française de 42 ans est non moins la directrice générale du Comité Miss France. La miss est notamment suivie par de nombreux followers sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Récemment, une des photos qu’elle a publiées a été à l’origine d’une grande stupéfaction parmi les internautes. On en rapporte que Sylvie Tellier est devenue « méconnaissable » ! Un choc pour les followers que le bas du visage de la star soit complètement métamorphosé sur le cliché publié.

Les commentaires les plus saillants sont du genre « Le nez est différent », ou encore « le menton ce n’est pas le même », et même « on ne vous reconnaît pas ». Certainement que les internautes n’en reviennent pas. La personne sur la photo serait la Miss France 2002. Même ses cheveux ne sont plus les mêmes selon certains !

Sylvie Tellier : sa dernière photo Instagram divise les internautes https://t.co/rnmRb4VbC0 on appelle ça une vieille taupe ! — Onvousaaloeil (@Cour_des_contes) August 20, 2020

Sylvie Tellier ne s’attendait pas à ce qu’une simple photo d’elle en tee-shirt rose et short en jean crée de telles vagues sur Instagram. La photo a été prise le 18 août dernier à l’occasion de ses vacances en Corse avec son mari, Laurent. Les abonnés ont d’ailleurs eu droit à quelques une de ses photos sur le bord la mer entre les bras de son beau brun. Mais définitivement, c’est le cliché anodin de la directrice du Comité Miss France, pris au milieu d’une prairie qui a fait sensation. En effet, le cliché a carrément divisé ses abonnés. Certains disent ne pas la reconnaître. D’autres affirment que c’est elle même.

Au milieu de toutes les vagues causées, la star de la beauté tente tant bien que mal de rassurer ses followers, que c’est peut-être la manière dont a été prise la photo. Quoi qu’il en soit il s’agit bien de Sylvie Tellier sur la photo qui a créé le flou parmi les abonnés de l’ancienne miss.

Entre la direction du comité des Miss France et une vie familiale épanouie

Sylvie Tellier se partage entre ses responsabilités de directrice du Comité des Miss France et une vie familiale avec son mari et ses trois enfants. En effet, actuellement, la direction du Comité des Miss France n’est pas de tout repos pour elle.

Malgré le confinement, les élections départementales de miss devraient également avoir lieu. Cette année, le concours de beauté fête son 100e anniversaire. La directrice souhaite notamment passer outre les encombres causées par la crise sanitaire et s’est dit vouloir compter sur la technologie pour organiser le concours de beauté.

Par ailleurs, Sylvie Tellier a dernièrement annoncé que le concours sera ouvert aux candidates transsexuelles. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité auprès de diverses personnalités, à l’instar de Geneviève de Fontenay. Cette dernière s’est dite outrée par la décision. Aussi, l’ancienne miss doit-elle actuellement s’arranger avec tous les tracas impliqués par l’organisation de l’élection miss 2021, et surtout suite au congé de l’organisateur de l’élection régionale.

Dans la foulée, Sylvie Tellier doit aussi combiner avec sa vie familiale et privée. Elle est mère de trois enfants, et partage sa vie avec Laurent Schenten. En effet, l’ancienne Miss France s’est décidée à se marier avec le beau brun en 2017, après son divorce avec Camille Le Maux.

La dirigeante du Comité Miss France se dit néanmoins comblée dans sa vie en dehors des coulisses du monde de la beauté. Elle vit le parfait amour avec son mari, Laurent qui de plus est au petit soin avec leur famille.