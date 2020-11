Sylvie Tellier : elle vire le président du Comité Miss Guyane, il en profite pour balancer sur elle dans TPMP !

Alors que deux Miss France Rachel Legrain-Trapani et Delphine Wespiser étaient sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » Ce mercredi 11 novembre 2020, un témoignage audio de l’ancien homme fort du Comité Miss Guyane, a été révélé sur le plateau.

Robert Sébas balance sur Sylvie Tellier !

On parle beaucoup de Sylvie Tellier ces derniers temps dans les médias, et pas très souvent en bien. Cyril Hanouna recevait sur son plateau, les Miss France 2007 et 2012, lorsqu’un témoignage audio de Robert Sébas a été révélé.

Il s’agit en réalité du Président du Comité Miss Guyane qui a été remercié par Sylvie Tellier, alors qu’il a travaillé dans cette organisation pendant près de 20 années. Au motif du renvoie de Robert Sébas, on reproche à ce dernier le fait qu’il n’ait pas voulu organiser l’élection régionale de Miss Guyane cette année.

D’après l’ancien président du comité de Miss Guyane : « Je lui ai fait savoir que par rapport à la pandémie qui était sur la Guyane, je ne voulais pas faire cette élection cette année-ci, et faire une année blanche. Elle m’a dit que je n’ai pas à demander ça, que je pose trop de questions et que je ne fais que me plaindre. Elle m’a même dit ‘Tu pleures avant d’avoir mal' » »

Une chose est sûre, Robert Sébas semble vraiment remonté contre la belle-sœur de Jean-Pascal Lacoste. D’ailleurs, il n’a pas hésité à s’en prendre à la personnalité de cette dernière : « C’est quelqu’un de strict, c’est quelqu’un que je trouve assez hautain, qui vous prend de haut, qui vous jauge, qui décide. Chacun a peur de parler à Sylvie Tellier. On tire à la courte-paille. Quand on lui fait une lettre il faut peser les mots et tous les mots, sans quoi madame sera vexée. »

Sylvie Tellier envoie un message incendiaire à Geneviève de Fontenay !

Beaucoup de questions ont été abordées ce mercredi 10 novembre 2020 dans Touche pas à mon Poste, à propos des Miss France. Déjà, sur le plateau il y avait Delphine Wespiser qui la veille, dans la même émission, avait lancé un appel à toutes les Miss France.

Il y avait également Rachel Legrain-Trapani, la grande oubliée du livre des centenaires du concours Miss France. Alors que l’élection de Miss France 2021 arrive à grand pas (ndlr : prévue pour le mois de décembre 2020 au Puy du Fou), il semblerait que des tensions s’accumulent à l’égard de la patronne des Miss France, Sylvie Tellier.

En effet, Gilles Verdez, l’un des chroniqueurs de Cyril Hanouna, a fait de grosses révélations sur le plateau, concernant Sylvie Tellier, et le futur concours Miss France. Le chroniqueur aurait mené une enquête sur ce qui se passait entre les Miss, mais également sur l’organisation de l’événement futur, à savoir le couronnement de Miss France 2021.

C’est ainsi que pour Gilles Verdez, Sylvie Tellier faisait semblant de vouloir convier à l’événement Geneviève de Fontenay, l’ancienne directrice des Miss France qu’elle a remplacée. Il affirme : « C’est une grosse hypocrisie, quand elle dit qu’elle espère que Geneviève viendra. »

Pour prouver ses dires, le chroniqueur a révélé un message que Sylvie Tellier a envoyé à Geneviève de Fontenay en privé. On pouvait lire : « C’est vous qui êtes partie en claquant la porte ! Alors arrêtez d’essayer de me donner des leçons et encore moins de m’insulter ! Vous avez dépassé les bornes ! (…) Je me rends compte que vous êtes une personne méchante qui ne vit que dans la rancœur. »

Même si l’on sait qu’il y a eu des différends entre les 2 femmes, ce message incendiaire de la part de Sylvie Tellier a de quoi surprendre, surtout qu’elle a adressé une dédicace respectueuse à son aînée, dans son ouvrage « Miss France, 1920-2020 ».

Dans le livre qui est sorti ce 5 novembre, on pouvait lire : « Cette année, nous célébrons les 100 ans des concours de beauté en France. Une institution Miss France qui n’aurait pas cette place en 2020 si vous et votre compagnon Louis ne lui aviez pas dédié votre vie. »

Les choses finiront-elles par se calmer chez les Reines de Beauté ? On l’espère !