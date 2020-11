Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste : la « confrontation » en direct !

Apparemment, entre Jean Pascal Lacoste et Sylvie Tellier, les relations ne sont pas au beau fixe. Ou plutôt inexistantes si on s’en tient au fait que la directrice du comité Miss France n’a encore jamais souhaité faire la rencontre du chroniqueur, alors que lui et sa sœur, Delphine, vont se marier prochainement.

Jean Pascale et Sylvie : la rencontre tant attendue

Jean-Pascal était « aux anges », et un peu stressé à l’idée d’enfin rencontrer Sylvie Tellier sur le plateau de Cyril Hanouna ce jeudi 12 novembre.

Et il faut dire qu’on le comprend, car cet agitateur du Sud-ouest, bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa bouche s’était bien fait remarquer dernièrement. En plus de quelques déclarations, jugées virulentes par les médias, l’ex-star académicien s’était également plaint de ne toujours pas avoir rencontré la sœur de sa chère et tendre.

Le 12 octobre dernier, Cyril Hanouna avait décidé de rouvrir la plaie et de mettre du sel dedans, en interrogeant Jean Pascal au sujet de la disqualification d’Anastasia Salvi, la miss Franche-Comté 2020, après que celles-ci ait mis en ligne des photos artistiques qui ont été jugée indécentes et déplacées par les membres du comité.

Tout en finesse, l’ex-star académicien a balancé : « Ah non, non, non, je ne suis pas choqué parce qu’il y a un règlement, mais ma belle-sœur, je ne peux pas la voir ! », avant de détailler ses pensées plus en profondeur.

« Ma femme est divine comparée à elle, et j’ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur, mais ça devait être en noir et blanc au moment de son élection [ndrl, l’élection de Sylvie Tellier] » a-t-il déclaré devant un Cyril Hanouna et un plateau de téléspectateurs surpris par ses propos.

.@jp_lacoste a pu enfin dire ses quatre vérités à Sylvie Tellier en face à face… enfin presque 😂 #LaGrandeRassrahLive — TPMP (@TPMP) November 13, 2020

Sylvie et Jean-Pascal : pourquoi sont-ils en froid ?

Ce 12 novembre Cyril Hanouna a souhaité faire une proposition toute particulière à Jean Pascal Lacoste à l’occasion de La grande Rassrah : que ce dernier ait enfin la chance de rencontrer sa belle-sœur.

Le chroniqueur a évidemment accepté, mais son tempérament du Sud n’a pas réussi à masquer la petite boule au ventre qui avait l’air de le tourmenter. Il a tenté l’humour, mais le public s’est vite rendu compte qu’il était extrêmement mal à l’aise !

» Mais oui je veux la rencontrer , la connaître (…) je veux vraiment savoir s‘il y a eu tricherie quand elle a été élue« a-t-il lancé pour détendre l’atmosphère.

Sur fond musical de Y’a que la vérité qui compte, Cyril Hanouna a fait conduire le chroniqueur derrière un rideau devant lequel Sylvie Tellier devait soi-disant l’attendre.

Qui se cache derrière le rideau ? Essayez de deviner avec le hashtag #LaGrandeRassrahLive 👀 pic.twitter.com/YawaMsG6AR — TPMP (@TPMP) November 12, 2020

Un confrontation qui ne s’est pas passée comme prévu !

Après quelques secondes de suspens, le rideau s’est brusquement ouvert et le chroniqueur s’est joyeusement fait arroser de sauce au chocolat !

En fond, on pouvait distinguer une statut de carton grandeur nature à l’effigie de la directrice du comité Miss France, un grand sourire figé sur le visage.

Le chroniqueur a failli faire une double crise cardiaque, mais a eu finalement l’air soulagé de ne pas avoir à se confronter à sa belle-sœur.

Quant à savoir pourquoi la principale intéressée était aux abonnés absents, le trublion du PAF a déclaré que celle-ci ne souhaitait pas venir sur le plateau pour rencontrer Jean-Pascal.

Les retrouvailles entre Jean Pascale et Sylvie ne sont donc pas pour tout de suite… Affaire à suivre !