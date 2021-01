Sylvie Vartan comparée à Hulk, sa nouvelle apparition sur France 2 fait rire les internautes

Vous aviez rendez-vous avec le monde de la chanson pendant le week-end puisque les chanteurs vous proposaient un peu de bonne humeur. Alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet le pays et le secteur de la culture, il est toujours plaisant de découvrir les artistes à la télévision. À défaut de pouvoir les applaudir dans des concerts, vous avez pu suivre leur passage sur le plateau de la fête de la chanson française. Toutefois, les critiques ont été nombreuses pour Sylvie Vartan.

Le visage de Sylvie Vartan fait débat

Avec les réseaux sociaux, toutes les informations sont partagées massivement et les critiques fusent. Les artistes peuvent donc vivre un véritable calvaire à cause d’un mot ou d’une situation problématique. Sylvie Vartan n’a donc pas été épargnée pendant le week-end puisque la chanteuse a été vivement critiquée par rapport à son physique. Pour certains internautes, elle ressemble clairement à Hulk, le personnage tout vert chez Marvel.

Il y a Mickey Rourke qui se fait passer pour Sylvie Vartan sur France2 là. — Freud_is_alive (@Freud_is_alive) January 9, 2021

Comme c’est le cas pour toutes les émissions, les internautes ont tendance à se lâcher sur les commentaires sans prendre en compte les répercussions .

. Certains ont trouvé que Sylvie Vartan ressemblait surtout à Mickey Rourke sur France 2.

D’autres ont misé sur la chirurgie catastrophique du visage qui l’aurait rendue méconnaissable.

Des téléspectateurs ont même pur la comparer au détour d’un commentaire à ce personnage Hulk.

Les retours ont donc été négatifs, certains ont affirmé qu’elle avait été piquée par un essaim de guêpes et d’autres ont même été un peu plus loin avec des commentaires peu réjouissants. Il est pour l’instant impossible de connaître les raisons de la métamorphose du visage de Sylvie Vartan, mais son apparition sur France 2 au cours du week-end n’est pas passée inaperçue. Comme c’est le cas pour une multitude de programmes, les réseaux sociaux sont souvent au coeur de commentaires peu sympathiques.

Je regarde France 2 en ce moment, et je viens de voir Sylvie Vartan,

Comment dire……

Elle ressemble à Hulk ! Quelle horreur ces chirurgies soit disantes esthétiques ! — Michel F. (Papou) (@MichelF29015597) January 9, 2021

Avec Zone Interdite, c’était à nouveau le cas ce dimanche soir.

Les téléspectateurs n’ont pas hésité à critiquer violemment le choix de vie de certains adolescents, d’hommes et de femmes. Depuis quelques années, les comportements sur Twitter notamment prennent une ampleur conséquente qui mérite forcément de l’attention au vu des éventuelles dérives.

Les artistes rendent hommage à Sylvie Vartan

Sur France 2, l’émission dédiée à la fête de la chanson française était donc assez sympathique. Plusieurs invités avaient fait le déplacement pour vous combler à savoir Amel Bent, Vianney qui est le nouveau coach dans The Voice ou encore Claudio Capéo et même Pascal Obispo. Ce dernier a pu se confier dans 50 Minutes Inside notamment sur le coronavirus. Il n’a pas été épargné par la maladie qui frappe de plein fouet le pays depuis de nombreux mois. Sylvie Vartan était aussi aux côtés de Patrick Bruel pour les besoins de cette émission afin de lui rendre hommage.

Bon dieu Sylvie Vartan a été piquée par un essaim de guêpes — Amaro (@12BarAcidBlues) January 9, 2021

Les chansons de la chanteuse étaient donc au rendez-vous pour le plus grand bonheur des adeptes. Il est toutefois dommage que les réseaux sociaux s’acharnent de la sorte sur le physique d’une chanteuse sans, forcément, connaître les raisons. Dans tous les cas, l’ancienne compagne de Johnny Hallyday n’a pas été épargnée et il s’agit d’une victime de plus des réseaux sociaux qui ne semblent pas avoir de limites et cela n’est pas seulement valable en France. Ces sites sont largement prisés par tous ceux qui veulent déverser une profonde haine et des commentaires violents qui n’ont pas forcément un grand intérêt. Vous pourrez sans doute retrouver le passage de Sylvie Vartan en replay.