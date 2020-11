Sylvie Vartan : L’ex de Johnny Hallyday complètement dévastée par la mort tragique d’un de ses proches !

Elle lui rend hommage à travers un message posté sur Instagram.

Sylvie Vartan est en train de traverser une des périodes les plus tristes de son existence. C’est le 1er novembre dernier que la chanteuse a fait part de sa peine sur les réseaux sociaux en annonçant la mort de Sylvia Bonhomme, son amie. Une disparition terrible et difficile à vivre, vu que les deux femmes se connaissaient depuis de longues années. La disparue était une femme très connue du monde médiatique et était appréciée de tous. Les mots de Sylvie Vartan étaient poignants et exprimaient à quel point elle était touchée par le décès de Sylvia Bonhomme…

Le message d’hommage de Sylvie Vartan

« Ce soir je suis triste ma Sylvia, difficile à croire que je ne pourrais plus te parler ». C’était par ces mots que l’ex-femme de Johnny Hallyday a débuté le message qu’elle a posté sur son compte Instagram. « Pendant plus de 20 ans, tu as été ma confidente, mon indéfectible alliée partageant mes joies, comme les moments difficiles ». Par ces mots, la chanteuse évoquait à quel point elle et la défunte étaient proches.

Sylvie Vartan garde de son amie et attachée de presse, l’image d’une femme enthousiaste, courageuse à qui rien ne résistait. Dans son poste, la femme de 76 ans mentionne son amie en soulignant le fait qu’elle était aimée et respectée de tous. Si le monde médiatique a perdu une icône avec la disparition de Sylvia Bonhomme, Sylvie Vartan a quant à elle perdu une personne exceptionnelle et de manière plus personnelle : une grande amie.

Les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux

La mort de Sylvia Bonhomme a été une nouvelle choquante pour la communauté de ses fans, mais aussi pour de nombreuses célébrités qui sont devenues ses amis au fil des années. Lorsque la mère de Darina Scotti-Vartan a posté son message sur Instagram, ses fans ont été nombreux à rendre hommage à la disparue dans les commentaires.

D’autres lui ont également présenté leurs sincères condoléances avec des messages de soutien très affectueux. Cependant, Sylvie Vartan ne fut pas la seule à avoir eu une pensée pour son amie et confidente. D’autres célébrités comme Sarah Briand la journaliste et réalisatrice de documentaire ainsi que Nicolas Vollaire le journaliste de Figaro, avaient également posté des messages émouvant pour saluer la mémoire de la défunte dans leurs publications sur Twitter.

Qui était Sylvia Bonhomme ?

Sylvia Bonhomme était l’attachée de presse de nombreux grands artistes. Elle avait collaboré avec des personnages prestigieux de la scène musicale française comme Sylvie Vartan qui est devenue son amie, mais aussi Sheila et bien d’autres encore. L’attachée de presse était connue surtout pour son caractère avenant et pour son professionnalisme. Elle prend très à cœur ce qu’elle fait et c’est la raison pour laquelle elle était si appréciée.

Décrite comme une grande amoureuse des animaux, Sylvia Bonhomme était également très investie dans la fondation Brigitte Bardot qui lutte pour la défense des animaux depuis plusieurs années. Les causes de son décès ne sont pas encore connues du public. Cependant, l’agence de relation publique Laurent Guiyo & Co a révélé qu’elle aurait succombé après une longue maladie. La disparition de cette femme est sans doute une grosse perte pour le monde médiatique.