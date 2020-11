Tatiana Silva aurait-elle accouché en secret ? Elle surprend ses fans en posant avec un nouveau-né !

Quelle ne fut pas la surprise des 150 000 abonnés de Tatiana Silva de découvrir une photo de l’ex-Miss Belgique et présentatrice télé en train de prendre un nouveau-né dans ses bras. En vérité, personne ne savait qu’elle était enceinte et qu’elle allait accoucher. C’est à se demander de qui est ce bébé…

Une photo qui trouble les fans de Tatiana Silva

Tatiana Silva était-elle enceinte et personne ne le savait ? Comment a-t-elle réussi à cacher sa grossesse durant 9 mois ? S’agit-il simplement du fils d’une ou d’un ami ?

Ces questions sont actuellement sur toutes les lèvres et les fans ne savent plus quoi penser… Et apparemment, Tatiana Silva prend un malin plaisir à laisser planer le doute sur cette éventuelle possible nouvelle situation familiale.

Sous le cliché, les commentaires de fans déroutés s’accumulent et la présentatrice télé n’a pas l’air d’avoir envie de donner des explications à ses abonnés. Rien de mieux qu’une photo qui fait le buzz pour faire parler de soi après tout !

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce cliché est particulièrement émouvant… L’ancienne Miss Belgique y apparaît dans une chambre aux lumières tamisées, couchée sur un lit, enlaçant tendrement un nouveau-né, son regard plongé dans le sien…

En légende du cliché, la (peut-être) jeune maman a également écrit un texte plein de tendresse qui n’a fait qu’amplifier la rumeur.

Bouleversée par la fragilité de ce petit être qui vient à peine de naître, elle fait part de sa vision de la vie, du caractère éphémère que représente notre passage sur cette terre et souhaite également la bienvenue à ce petit Noah qui a toute la vie devant lui pour découvrir la beauté de ce monde.

“L‘impermanence de la vie nous rappelle la beauté de son essence.

Elle nous éclate en plein visage lorsque nous plongeons notre regard dans celui qui entame ses premiers jours .

Par ta seule existence, tu me connectes à la douceur, l’humilité et l’amour universel.

Bienvenue dans ce monde Noah,

C’est le Love ❤️”

Voir cette publication sur Instagram ⭐️ Une publication partagée par Tatiana Silva (@tatianasilva_official) le 5 Nov. 2020 à 11 :11 PST

Les fans émus se demandent s’il s’agit de son bébé

À peine quelques jours après sa naissance, le petit Noah a donc déjà fait ses premiers pas sur les réseaux sociaux. Et si la jeune femme n’a pas vraiment donné beaucoup de détails concernant ce petit bout de chou, elle a tout de même ajouté le nom de l’une de ses amies dans la légende de la photo. Un indice ?

Doit-on en déduire qu’il s’agit de la mère de l’enfant, ou s’agit-il de la photographe à l’origine de ce cliché plein d’amour et de tendresse ?

Malgré toutes ces interrogations, le petit Noah a reçu des centaines de messages d’amour et fait ses premiers pas dans ce monde de brute sous les meilleurs auspices, béni par les réseaux sociaux et les internautes du monde entier.

Quant à savoir s’il s’agit bel et bien du bébé de l’ancienne Miss Belgique, il nous faudra encore patienter un petit peu jusqu’à ce que Tatiana Silva en dévoile un peu plus concernant sa situation.

Bienvenue Noah et bon courage pour le reste de ta vie !