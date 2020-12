Tatiana Silva, naturelle plus belle que jamais sur la nouvelle photo qu’elle a publiée ! (PHOTOS)

L’élection de Tatiana Silva pour le titre de Miss Belgique 2005 n’est certainement pas un fait dû au hasard. Tout le monde est d’accord sur le fait que la jeune femme est d’une beauté incroyable. On se souvient encore qu’elle ne s’est pas retenue pour nous montrer qu’elle pouvait être terriblement belle. Ses photos le prouvent clairement. Vous pouvez les retrouver sur notre site ! En effet, quelques photos ont été proposées. Instagram reste une application très prisée par les internautes, ils peuvent ainsi suivre leur star préférée.

La miss Belgique aux mille et un atouts…

Ces dernières années, Tatiana Silva a prouvé qu’elle avait énormément de talents et plus d’un atout dans sa manche. Un détail qui n’a pas échappé à ses fans lors du concours puisqu’elle a laissé voir son buste avec ses clichés assez beaux. La compilation de ces photos est encore disponible sur le site internet de Miss Belgique. Cela pourrait être l’occasion de découvrir le petit côté canon de la belle brune qui a bien facilité les choses d’ailleurs…

Après ses titres successifs de 1ère dauphine pour Miss Bruxelles, de Miss Belgique 2005 et sa participation à bien d’autres concours de beauté, elle a embrassé plusieurs domaines dont elle semble bien s’épanouir.

En effet, elle a travaillé au ministère du Développement international et a entamé ses études en sciences politiques à l’ULB. Ses expériences et son savoir-faire lui ont sans doute été d’une grande aide pour ses talents de présentatrice météo sur plusieurs chaînes très connues (TV5 Monde, M6 et RTFB).

Cependant, nul ne savait réellement que la jeune femme était également passionnée de cinéma. C’est ce qui l’a d’ailleurs poussé à faire ses premiers pas dans la série Joséphine, Ange gardien sur la chaîne TF1, pour le compte de la prochaine rentrée. On voit bien que la miss Belgique s’impose de plus en plus dans le monde audiovisuel. Elle jouera son rôle aux côtés de Mimie Mathy.

Dans une interview qu’elle a accordée à la LCI, la jeune femme s’est exprimée sur ce nouveau changement dans sa vie. Elle y explique notamment son envie d’explorer l’univers cinématographique et ses efforts pour décrocher le rôle d’Ariane dans la série qui allait désormais voir le jour. Même si la Miss Belgique 2005 avait peur, elle ne s’est pas laissée démonter pour autant.

Mauvaise nouvelle pour Tatiana Silva, la diffusion de la série a été annulée !

D’après le programme fixé, la belle brune devrait être de retour sur les écrans du public avec la diffusion de l’épisode inédit de la nouvelle série Joséphine, Ange gardien. Cependant, nul ne sait vraiment pourquoi TF1 a décidé d’annuler cette diffusion, à la dernière minute. Elle a plutôt été remplacée par la rediffusion d’un épisode ‘’Un tous pour tous’’.

Plus tard, Mimie Mathy a posté un message sur son compte twitter pour expliquer que la diffusion de la série était reportée pour les prochaines rentrées. Toutefois, elle n’a pas expliqué les raisons qui sous-tendaient ce bouleversement de situation. Il faudra donc bien attendre quelques semaines avant de voir notre belle brune dans cette fameuse série.

Qui est Tatiana Silva ?

Née à Bruxelles le 5 février 1985, Tatiana Silva est d’origine capverdienne. Elle a participé à de nombreux concours de beauté parmi lesquels Miss Bruxelles et Miss Belgique. La jeune femme possède un atout impressionnant. Tatiana est capable de parler couramment quatre langues : le français, le néerlandais, l’Anglais et le portugais.

Grande passionnée de voyages, elle a été dans plusieurs pays comme La Thaïlande, la Chine, l’Argentine. Son titre de Miss Belgique lui a permis de rencontrer de notables célébrités comme Eddie Murphy, Christian Audigier, etc. Tatiana est aussi la figure de proue de Think Pink.