Taxe d’habitation : faites-vous partie des chanceux qui seront exonérés et remboursés ?

Environ 7 millions de Français vont avoir la chance de bénéficier d’un remboursement du fisc, et pas des moindres. Les raisons ? Un trop-perçu sur leur paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2020. Savez-vous si vous faites partie des heureux chanceux ?

Faites-vous partie des gagnants ?

Imaginez-vous l’espace d’un instant consulter votre relevé de compte en ligne et voir apparaître le nom du fisc. En premier lieu, il y a fort à parier que la panique s’empare de vous, et pour cause. La plupart du temps, le fisc vient dans la majorité des cas prélever de l’argent.

Et là surprise, vous vous rendez compte qu’il s’agit d’un virement. Oui oui vous avez bien lu, un virement de la part du fisc !

Alors rêve ou réalité ?

Et bien cela va bientôt être une réalité pour plus de 7 millions de citoyens français qui vont avoir la chance de bénéficier de ce remboursement de la part du fisc à cause d’un trop-perçu sur le paiement de leur taxe d’habitation pour 2020.

Pour savoir si vous faites partie des heureux gagnants de « la loterie du fisc », c’est très simple.

Sont concernés tous les citoyens français qui ont mensualisé le paiement de leur taxe d’habitation et qui n’ont pas utilisé une possible modulation à la baisse pour leurs prélèvements mensuels à la fin de l’année 2019.

Dans les faits, près de 80% des citoyens français sont déjà exonérés partiellement ou totalement du paiement de leur taxe d’habitation (du moins sur leur résidence principale), mais une petite partie a cependant continué à la payer en 2020, en parallèle au paiement de la redevance télé.

Ce trop-perçu qui va prochainement être remboursé par le fisc s’élève à 1.5 milliard d’euros et concerne près de 6.8 millions de citoyens français. Des chiffres qui donnent le vertige…

Si vous vous demandiez encore si vous êtes concerné vous le saurez bientôt, car les remboursements devraient être finalisés entre ce mercredi 07 et ce vendredi 9 octobre 2020.

🤑💰 Remboursement des #impôts : la bonne surprise des #vacances ! Le fisc a commencé à effectuer des virements à des millions de contribuables au titre des crédits d'impôt pour l'emploi ou des remboursements de trop-perçus sur les revenus 2019.#Normandie #Economie #PAS pic.twitter.com/1h6IknlkqC — Antoine SANTOS (@AntoineSnts) July 28, 2020

Un remboursement moyen de 600 €

Selon les calculs du ministère des Finances, l’exonération du paiement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux représente en moyenne un gain de 600 € pour 22,3 millions de ménages français.

Pour savoir si vous allez pouvoir en bénéficier, sachez que le fisc se base sur votre RFR, votre revenu fiscal de référence. Le montant du RFR qui figure sur votre dernier avis d’imposition sur le revenu doit être inférieur à :

27 706 euros si vous êtes célibataire et sans si vous êtes célibataire et sans enfant

50 281 euros si vous êtes en couple avec 1 enfant,

56 439 euros si vous êtes en couple avec 2 enfants.

💼#Impôts : Quelles situations peuvent donner lieu à un remboursement du fisc ? https://t.co/xYh6eyzXPx pic.twitter.com/Wwa7dmbvAM — Brigitte DELHOMME (@passionneeimmo9) July 29, 2020

Alors que près de 20 % des ménages français (les plus aisés) doivent encore s’acquitter du paiement de leur taxe d’habitation, Jean Castex a récemment annoncé qu’il envisageait une suppression de cette taxe pour tous les citoyens français à l’horizon 2023.

En ce qui concerne les résidences secondaires, les propriétaires devront cependant toujours régler leur taxe d’habitation.

En attendant, si vous payez toujours votre taxe d’habitation en 2020, sachez que les avis d’impôts 2020 sont désormais en ligne depuis ce lundi 5 octobre et que vous pouvez les consulter sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace particulier. Attention à ne pas dépasser la date limite de paiement (le 16 novembre 2020) !

Si vous avez opté pour la mensualisation, vous avez encore un peu de temps et il vous faudra patienter jusqu’au 19 octobre.

En attendant, il ne vous reste plus qu’à attendre votre petit cadeau du fisc !