Taxi 5 : pourquoi Samy Naceri et Frédéric Diefenthal ont refusé de jouer dans le film de Franck Gastambide ?

Alors qu’ils ont été les têtes d’affiche de la saga depuis les débuts, Daniel et Emilien, respectivement Samy Naceri et Frédéric Diefenthal ont tout simplement refusé de participer au 5ème de la saga. Diffusé ce dimanche 30 août 2020, les téléspectateurs ont eu droit à un Taxi avec de nouveaux héros sur TF1.

Un Taxi 5 sans ses héros habituels : pourquoi ?

Même s’il est sorti en salle depuis 2018, c’est le dimanche 30 août 2020 que le 5e opus de la saga Taxi a été diffusé sur TF1. Les téléspectateurs qui ne l’avaient pas vu, ont eu plusieurs surprises, à commencer par l’introduction de 2 nouveaux héros. Il s’agit de Franck Gastambide et Malik Bentalha.

Notons que c’est Franck Gastambide qui s’est occupé de la réalisation du long-métrage. Les nouveaux viennent compléter la bande dans laquelle on retrouve Bernard Farcy et Edouard Montoute, qui étaient déjà dans les 4 premiers films. Ils incarnent toujours le rôle du commissaire Gérard Gilbert pour le 1er, et celui d’Alain Trésor pour le second.

Par contre, les 2 grands acteurs principaux des 4 premiers films de la saga Samy Naceri et Férédéric Diefnethal, n’ont pas accepté de faire partie de l’aventure cette fois. D’après le réalisateur Franck Gastambide, s’il ne tenait qu’à lui, Samy Naceri aurait eu un rôle important, dans la peau de Daniel dans Taxi 5.

C’est d’ailleurs ce qu’il avait prévu au départ. Dans son scénario initial, Daniel intervenait certes vers la fin, mais il aidait à résoudre l’histoire. Cependant, ce serait Luc Besson qui aurait voulu que ce personnage ne prenne pas trop de place dans le film. En effet, les personnages de Franck Gastambide et de Malik Bentalha étaient les nouveaux héros, et ne devaient donc pas être éclipsés.

A la place, ils ont alors prévu une simple apparition pour Samy Naceri, juste pour un clin d’œil, mais ce dernier n’a pas accepté joué un rôle si insignifiant, après avoir été tête d’affiche sur les 4 premiers films.

La version de Samy Naceri et Frédéric Diefenthal

Si Franck Gastambide a affirmé avoir pris contact avec Samy Naceri pour lui parler du projet, ce dernier a affirmé lors d’une interview qu’il n’était au courant de rien. D’après lui : « Je n’appelle pas ça une approche, moi. Quand on fait une approche, on invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J’ai fait les quatre premiers Taxi, je pense que je mérite un petit peu plus de respect. Ils ont dit sur les réseaux sociaux que j’allais faire l’oncle de Bentalha, je ne sais même pas, je n’ai rien lu. Je ne suis au courant de rien. » Ces propos viennent dans une certaine mesure, contredire les affirmations de Franck Gastambide.

En ce qui concerne Frédéric Diefenthal, l’acolyte de Samy Naceri dans le film, qui incarne le personnage d’Emilien, il a également refusé de participer. En effet, fidèle à son ami, ce dernier a expliqué que sans le personnage de Daniel, son personnage à lui n’avait plus de sens dans la saga.

Frédéric Diefenthal a donc suivi la décision de son ami Samy Naceri, et n’est pas apparu n’ont plus dans le 5e film de Taxi. D’ailleurs, il a avoué avoir envie de s’échapper du rôle d’Emilien, à qui il était apparemment trop identifié. Notons qu’en ce moment, Frédéric Diefenthal joue dans ‘’Demain nous appartient’’, un feuilleton diffusé quotidiennement sur TF1.

Pour finir, Taxi 5 a réalisé le plus bas score des 5 films de la saga à sa sortie. Le record des scores revient à Taxi 2 avec plus de 10, 3 millions d’entrées. Quant à ce 5e , il n’a fait que 3,7 millions d’entrées. Ce qui reste plutôt correct malgré tout.