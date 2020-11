Taylor Swift réduite au silence : elle pousse un énorme coup de gueule contre le manager d’Ariana Grande et Justin Bieber

La réputation de Scooter Braun n’est plus à faire. De nombreuses rumeurs circulent à son sujet, lui qui est accusé de mettre en avant les artistes qu’il représente grâce à des chèques officieux (pour leur permettre d’arriver en tête des charts ou de remporter des récompenses) et de nuire à d’autres artistes contre lesquels il a des griefs (il s’en prend régulièrement à Selena Gomez depuis qu’elle a refusé d’être sa cliente). Mais sa guerre la plus connue est celle qu’il mène contre Taylor Swift, et ce depuis de longues années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift)

Scooter Braun rachète la musique de Taylor Swift

Si Taylor Swift est auteure et interprète, elle n’a plus aucun droit sur ses premiers albums (jusqu’à Reputation). En effet, après qu’elle ait quitté le label Big Machine Label Group, Scooter Braun l’a racheté contre 300 millions de dollars et détenait alors les droits des six premiers albums de la chanteuse. Un « cauchemar » pour la chanteuse qui avait déjà accusé le manager d’Ariana Grande de harcèlement. « Scooter m’a dépouillée du travail de ma vie, que je n’ai pas eu l’occasion d’acheter. En gros, mon héritage musical tombe entre les mains de quelqu’un qui a essayé de le détruire ». Elle avait alors annoncé qu’elle allait enregistrer à nouveau ses albums pour que Scooter Braun n’en profite pas et que ses fans puissent écouter sa musique sans que cela ne lui profite.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD — Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020

Une nouvelle décision choquante pour la star

Scooter Braun aime vraisemblablement mettre de l’huile sur le feu puisqu’il a décidé de vendre les droits des albums de Taylor Swift (on parle de 300 à 450 millions de dollars pour cette vente) à une compagnie nommée Shamrock Holdings, sans que cette dernière n’en ait été informée au préalable, et ce alors qu’elle essayait de racheter au manager les droits de ses propres musiques. En colère, elle a décidé de sortir du silence en écrivant une lettre ouverte sur Instagram dans laquelle elle explique la stratégie du manager, particulièrement douteuse, notamment en ce qui concerne une clause très spécifique du contrat qu’il aurait aimé qu’elle signe.

« L’équipe de Scooter voulait me faire signer un accord de non-divulgation bêton disant que je n’aurais pas mon mot à dire envers Scooter Braun, à moins que ce soit quelque chose de positif. J’aurais donc signé un document qui m’aurait réduite au silence pour toujours avant même que j’ai pu avoir la chance de faire une offre sur mon travail. Mon équipe m’a dit que ce n’était absolument pas normal et qu’ils n’avaient jamais vu un accord de la sorte, à moins que ce soit pour faire taire un accusateur en le payant ». « Il n’a même pas présenté à mon équipe un montant. Ces masters n’étaient pas à vendre pour moi ».

Taylor Swift se déguise en Scooter Braun dans The Man ?

Dans le clip de sa chanson The Man, où elle parle des différences notables qu’il existe entre hommes et femmes et du sexisme ordinaire, Taylor Swift s’est grimé en homme. Mais cet homme qu’elle incarne ressemble à s’y méprendre à Scooter Braun. Une manière pour elle de critiquer le travail sous-marin d’un homme qu’elle considère comme malhonnête et dont les présumés vices sont souvent pointés du doigt. Pour rappel, il mène également une campagne contre Selena Gomez depuis des années, lui qui va jusqu’à aimer des tweets sur Twitter d’internautes critiquant avec virulence la star.

Puisqu’il a de nombreuses connaissances, il est souvent accusé de biaiser des cérémonies, ou même les classements (en achetant des streams ou des ventes, comme ce fut le cas pour la chanson Stuck With You, interprétée par ses deux clients les plus célèbres, Justin Bieber et Ariana Grande). Lorsque Selena Gomez a sortie sa chanson Lose You To Love Me, et alors que les prédictions annonçaient qu’elle serait en tête du Billboard Hot 100, le classement n’a pas été révélé, de quoi laisser penser que Scooter Braun agissait dans l’ombre pour empêcher la chanteuse d’atteindre pour la première fois cette place. En vain puisqu’après deux jours de retard (une première), cela a finalement été officialisé. On peut mettre cela sur le compte du hasard.