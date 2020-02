1 milliard de jeux PlayStation 4 vendus | .

Sony Interactive Entertainment a franchi un nouveau seuil de vente ridicule, dépassant cette fois le milliard de jeux vendus sur Playstation 4. Tout récemment, la PS4 est devenue la deuxième console domestique la plus vendue de tous les temps, dépassant la Nintendo Wii. Cependant, comme le montre ce nouveau rapport, Sony vend toujours du matériel et des logiciels à des taux record.

Cette génération de consoles, dont la PS4 et la Xbox One, a hébergé certains des jeux les plus vendus de tous les temps. En 2019, il a été annoncé que les ventes de Grand Theft Auto V dépassaient à elles seules 110 millions, tandis que l’autre offre premium du développeur Rockstar, Red Dead Redemption 2, se vendait également à des niveaux record. En ce qui concerne les IP propriétaires de Sony, God of War, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, et bien d’autres ont vendu au moins un million d’exemplaires chacun.

La nouvelle que plus d’un milliard de jeux ont été vendus sur PlayStation 4 provient de Sony eux-mêmes, a annoncé un communiqué de presse officiel. Dans le document intitulé “Mise à jour sur la vente mondiale cumulative de titres de logiciels PlayStation 4”, Sony a détaillé les nouveaux totaux de vente de jeux sur sa console domestique. La projection la plus “à jour” de SIE indique qu’au moins 1,181 milliard de jeux ont été vendus pour la PS4 dans le monde. Depuis la sortie de la PS4 en 2013, Take-Two et Activision ont dominé les ventes de logiciels. Une estimation prudente suggérerait que Call of Duty représente à lui seul plus de 25 millions d’unités vendues sur PS4, car il a été récemment rapporté que les ventes de franchise à vie de Call of Duty ont dépassé 300 millions.

Les ventes de jeux PlayStation 4, telles que rapportées par Sony Interactive Entertainment, représentent officiellement tous les achats effectués par le biais de distributeurs au détail ainsi que les achats en ligne effectués via le PlayStation Store. Cependant, il convient de noter qu’aucun contenu complémentaire n’est inclus dans ces chiffres de vente. Que cela signifie des extensions de jeu telles que The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine ou Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds ont été exclus reste incertain, mais si ces extensions étaient incluses, elles représenteraient sûrement des millions et des millions de ventes supplémentaires.

Les rapports continus sur les ventes impressionnantes de matériel et de logiciels dans l’industrie du jeu sont très prometteurs pour la prochaine PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les deux consoles de salon devraient être lancées en 2020 avec des jeux propriétaires et tiers. Cependant, la frontière entre ces parties continue de se réduire, en particulier à la suite de rapports selon lesquels Horizon: Zero Dawn, une exclusivité PlayStation, pourrait arriver sur PC. Ce serait important car Sony protège traditionnellement leurs adresses IP, ce qui conduit certainement les consommateurs à leur plate-forme. Peut-être maintenant Sony pèse les coûts d’inclusion d’autres sociétés dans leurs IP de première partie, en supposant que leurs ventes déjà fructueuses ne feront que croître avec la sortie de leurs jeux sur des plateformes autres que PlayStation.

